Audi araçlar sanal gerçeklik platformuna dönüşüyor

Audi, holoride özelliğinin sanal gerçeklik eğlencesini seri üretime dahil eden dünyanın ilk otomobil üreticisi oluyor. Arka koltuk yolcuları sanal gerçeklik gözlüklerini (VR gözlükleri) takarak oyunlar, filmler ve etkileşimli içerik gibi çeşitli medya formatlarıyla vakit geçirebilecek.

Asıl dikkat çekici olan ise; sanal içeriğin, otomobilin sürüş hareketlerine gerçek zamanlı olarak uyum sağlıyor olması.

Yeni teknoloji, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki South by Southwest® (SXSW) festivalinde tanıtılacak. Ziyaretçiler, hareket halindeki bir araçta holoride özelliğini deneyimleyebilecek

Yolcular, gelecekte A noktasından B noktasına giderken geçen süreyi, heyecan verici bir oyun deneyimiyle değerlendirebilecek. Audi’nin arka koltuğundaki yolcular, VR gözlükleriyle filmleri, video oyunlarını ve interaktif içerikleri çok daha gerçekçi bir şekilde deneyimleyebilecek. Otomobil yolculuğu, çok modlu bir oyun etkinliğine dönüşecek.

Teknoloji, Austin-Teksas’taki South by Southwest® (SXSW) müzik, film ve teknoloji festivalinde tanıtılacak ve ziyaretçiler tamamen elektrikli Audi araçlarının arka koltuklarında sürüş yapabilecek. holoride ile South by Southwest arasında yakın bir bağ bulunuyor. 2021 yılında düzenlenen etkinlikte holoride, hem “Eğlence, Oyun ve İçerik” kategorisinde prestijli 2021 SXSW Pitch ödülüne, hem de “Best in Show” ödülüne layık görülmüştü.

holoride sürükleyici deneyimler yaratıyor

holoride özelliğinin kapsamında, sanal içeriği gerçek zamanlı olarak otomobilin sürüş hareketlerine uyarlayan bir teknoloji bulunuyor. Örneğin otomobil sağa dönüyorsa hayal dünyasındaki uzay gemisi de sağa doğru uçuyor. Otomobil hızlandığında, uzay gemisi de hızlanıyor. Yenilikçi VR veya XR (genişletilmiş gerçeklik) teknolojisinin geliştirme süreci Audi ile başladı ve teknoloji-eğlence startup şirketi holoride tarafından farklı üreticiler için geliştiriliyor ve ticarileştiriliyor.

Münih merkezli girişim bu yaklaşımla “Elastik İçerik” adını verdikleri tamamen yeni bir medya türü yarattı. Bu içerik, sürüş hareketlerine, yolculuk süresine ve sürüş rotasına uyum sağlıyor. Ortaya daha önce deneyimlenmemiş son derece kaliteli ve sürükleyici bir deneyim çıkıyor.

holoride –hareketli bir geçmiş

holoride ilk kez Las Vegas’taki CES 2019’da (Tüketici Elektroniği Fuarı) tanıtıldı. Disney Games ve Interactive Experiences işbirliği ile holoride, Marvel dünyasından otomobiller için bir VR oyun deneyimi uyguladı. holoride, 2021 yazında California üzerinden Los Angeles’tan San Francisco’ya yapılan bir roadshow sırasında, diğer etkinliklere ve gösterilere ek olarak, teknolojinin olanaklarını diğer potansiyel ortaklara göstermek amacıyla diğer prodüksiyon ve oyun stüdyolarını da ziyaret etti. Münih’teki IAA 2021 ziyaretçileri, konsepte uygun “İlerleme hakkında konuşalım” sloganı kapsamında holoride ile ilk demo sürüşleri yapma fırsatını yakaladı. Bunun dışında Salzburg Festivali katılımcıları bir Audi e-tron’un arka koltuğunda holoride özelliğinin keyfini çıkarma ve genç bir Mozart’ı ararken Salzburg şehrinin müzikal çağlarında bir zaman yolculuğu deneyimleme fırsatı buldular.

Otonom Sürüş Yeni Yollar Açıyor

Gelecekte, otomobille ulaşımın ileri seviyede otomasyonu, sadece sürüş sırasında yeni eğlence biçimlerini mümkün kılmakla kalmayacak, aynı zamanda yolda öğrenme ve çalışma için fırsatlar yaratacak. Sürücüler gelecekte otomobil kullanmaya odaklanmak zorunda kalmadıklarında; çalışma, okuma, film izleme veya oyun oynama gibi farklı şeylerle ilgilenebilecek. holoride ile sanal dünyada hareketle senkronize yolculuk, aynı zamanda, kitap okuyan veya tablet gibi elektronik cihazlarda görsel-işitsel medya ile vakit geçiren yolcuların sıklıkla yaşadığı araç tutması olgusunu da azaltıyor.

İç mekan kullanıcılar kişisel bir serbest zaman alanı olacak ve tasarımcılar için yeni tasarım merkezi olacak. Sonuçta olarak tasarım süreci: yeni bir modelde kim oturacak ve insanlar orada ne yapmak isteyecek, sorusuyla başlıyor.

Tasarımcılar gelecekte otomobilleri dışarıdan içeriye değil, içeriden dışarıya tasarlayacaklar ve bu nedenle müşteriler tasarımın odağında olacaklar.

