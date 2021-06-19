AvivaSA, “Brand Finance” Listesine Göre Marka Değerini Yine Yükseltti!

200 yıllık esaslı bir geçmişe sahip Ageas ve Sabancı Holding iştiraki olan AvivaSA, milletlerarası marka kıymetlendirme kuruluşu Brand Finance’in bu yılki “En Bedelli 100 Türk Markası” listesinde bir evvelki yıla nazaran yirmi sıra yükselerek 49. sırada yerini aldı.

Dünyanın başkan bağımsız marka değerleme danışmanlık şirketi Brand Finance’in her yıl düzenlediği “En Bedelli 100 Türk Markası” listesinin 2021 sonuçları açıklandı. Ferdi emeklilik ve Hayat Sigortası dalının önder kuruluşlarından AvivaSA, her yıl olduğu üzere bu yıl da Brand Finance’in “En Kıymetli 100 Türk Markası” listesinde büyük bir sıçrama katetti. Geçtiğimiz yılın listesinde 69. sırada yer alan AvivaSA, bu yıl marka bedelini en çok artıran beş marka ortasında yer alarak 40 artışla 49. sıraya yükselmeyi başardı.

“Öncü pozisyonumuzu marka kıymet artışıyla tescilliyoruz”

Hususla ilgili bir açıklama yapan AvivaSA Genel Müdürü Fırat Kuruca, “Sektördeki öncü pozisyonumuzu her yıl marka değerimizdeki artışla tescilliyoruz. Kişisel emeklilik ve hayat sigortası alanında faaliyet gösteren bir şirket olarak beşere verdiğimiz pahayla birlikte gerçekleştirdiğimiz projeler sayesinde her yıl bedelimizi daha da artıyoruz. Bu başarımızın gerisindeki en kıymetli etmenlerin başında müşteri odaklılığımız, paydaşlarımızla sürdürülebilir ve şeffaf bağlantımız ve topluma kıymet kattığımız toplumsal sorumluluk projeleri olduğunu düşünüyorum. Şirketimizin varlık nedeni doğrultusunda sürdürülebilir siyasetler oluşturarak toplum ve etraf için daha fazla bedel üretmeyi hedefliyoruz. Bunun yanı sıra müşterilerin memnuniyetini gözeten, onların gereksinimlerine odaklanan ve yenilikçi tahliller geliştiren bir şirket olarak bu yükselişimizin devam edeceğine yürekten inanıyorum.” dedi.

Listede Markanın İzafi Yükü (MGA) kriteri dikkate alınıyor

Her yıl olduğu üzere bu yıl da kıymetlendirme kriterleriyle ilgili ayrıntılara yer veren Brand Finance, açıkladığı raporda marka gücünün markanın gelecekte kıymet üretme kapasitesini gösterdiğini belirtiyor. Bu sebeple markaların güçlerini artırması için gerekli yatırımları yapması, paydaşlar nezdinde olumlu ve talebi tetikleyici algı oluşturması ve oluşan algıyı finansal sonuçlara yansıtma başarısı göstermesi bekleniyor. Brand Finance listesinde kriter olarak da pazardaki tüketicinin tercih aksiyonu olarak ortaya çıkan Markanın Nispi Tartısı (MGA) kriteri dikkate alınıyor. Markanın Nispi Tartısı, tüketicinin markaya aşina olmasıyla, markayla ilintili olumlu ve ayırt edici bir algıya sahip olmasıyla oluşuyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı