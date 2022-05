Avni Erboy, Akhisar Spor Müzesi’ne 100 kitap bağışladı

Akhisar’ın yetiştirdiği ünlü gazeteci Avni Erboy son kitabı “Mutluluk Üçgeni”nden 100 adet Akhisar Spor Müzesi’ne bağışladı.

Akhisar Spor Müzesi ve Akhisar Spor Adamları Derneği’ni ziyaret ederek başkan İbrahim Macana ile görüşen gazeteci, yazar ve spor adamı Avni Erboy, 100 adet kitabı İbrahim Macana’ya teslim ettti. Erboy, “İbrahim Macana birlikte futbol oynadığımız, matbaada çalıştığımız bir dostum, arkadaşım. Akhisar Spor Müzesi’ni nur içinde yatsın rahmetli Emin Otal ile birlikte tırnaklarıyla kazıya kazıya yaptılar ve bugünkü eseri meydana getirdiler. Pek çok büyük ilde ve tarihi kulüplerde olmayan, anılarla dolu, geçmişin izlerini günümüze taşıyan büyük bir manevi değer.

Buna tüm Akhisarlıların sahip çıkması gerekiyor. Karınca kararınca Akhisar Spor Müzesi’ne destekte bulunuyorum. Bu kez de 100 kitap bağışladım. Burada rahmetli babamın futbolculuk döneminden, benim futbol, basketbol takımlarıyla ve gazeteciliğimin amatör dönemlerindeki fotoğraflarımın yer alması gerçekten onur verici. Burada eski futbol şöhretlerini, takım, okul arkadaşlarımı ve futbolcuları görmek hem mutlu ediyor, hem de duygulandırıyor. O günlere götürüyor. İbrahim Macana ve buraya sahip çıkan herkese sonsuz teşekkürler” dedi.

Avni Erboy’un ziyaret ve bağışından büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Akhisar Spor Adamları Derneği Başkanı İbrahim Macana da şöyle dedi:

“Avni Erboy, Akhisar’ın yetiştirdiği güzide kişilerinden birisi. Tuttuğu her dalı yeşerten ve büyük işlere imza atarak, İzmir’de medya ve spor alanında inanılmaz başarılar elde eden, Türkiye ve Avrupa’da fair play ödülü alan, defalarca Yılın Gazetecisi seçilen ve her yerde Akhisarlı olmakla övünen bir dostumuz. Bağışladığı kitapları en iyi şekilde değerlendireceğiz. Bize her zaman katkıları büyük oluyor. Bir kez daha teşekkür ederim.”

Akhisar’da gazeteciliğe muhabir olarak başlayan, Akhisarspor dahil çeşitli kulüplerde futbol ve basketbol oynayan Avni Erboy, Karşıyaka’da yerel gazete Karşıyaka Haber Gazetesi’ni çıkarıyor. Bostanlıspor Gençlik Spor Kulübü’nün başkanlığının yanı sıra, 17 yıl başkanlığını yaptığı Basketbol Adamları Derneği’nin Onursal Başkanlığı, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Komisyonu Yönetim Kurulu üyeliği; Karşıyaka Sanat Derneği, Karşıyaka Starları Gençlik Spor Kulübü’nün başkanlığını yapıyor. Yıllarca Hürriyet ve Yeni Asır Gazetelerinde spor müdürü, yazı işleri müdürü, Haber Ekspres Gazetesi’nde de Genel Yayın Yönetmen Yardımcılığı ve Spor Yazı İşleri Müdürlüğü yaptı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı