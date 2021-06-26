Avrasya Bölgesinin En Büyük Kozmetik Fuarı BeautyEurasia Son Gününde de Ses Getiren Etkinliklerle Devam Etti

Hyve Group tarafından organize edilen ve Avrasya’nın en büyük kozmetik fuarı olan 16. Memleketler arası Kozmetik, Hoşluk ve Kuaför Fuarı BeautyEurasia’nın üçüncü gününde de konferanslar, teknolojik sunumlar ve saç gösterileri tüm süratiyle devam etti.

Pandemi sonrası periyotta dünyada gerçekleştirilen birinci hoşluk ve kozmetik fuarı olma özelliğini taşıyan ve bölüme istikamet veren kurum ile kuruluşların iş birliğinde düzenlenen kesim profesyonelleri ve influencerları ağırlayan fuar; sektörel trendler, teknolojik gelişmeler, piyasa tahlilleri ve ihracatı artırmak başlıklı mevzularda bilgiler aktarıldı. Ayrıyeten BeutyEurasia, yabancı yatırımcılar, mahallî üreticiler, satın almacılar ve karar vericiler için sektörel bir yol haritası oluşturuyor.

Age Provocateur kurucularından His Birecikli ve Gülşah Akın’ın yönettiği konferansa HifaceApp Kurucusu Hüseyin Tamer ve Melo App CEO’su Melis Bilgili Baki konuşmacı olarak katıldı.

HifaceApp Kurucusu Hüseyin Tamer, geliştirdikleri HIFACEAPP uygulamasıyla ilgili şunları söyledi:“HIFACEAPP, artırılmış gerçeklik dayanağıyla kozmetik eserlerini satın almadan evvel denemenizi sağlıyor. İster bilgisayarlardan ister taşınabilir aygıtlardan giriş yapıp kullanabiliyorsunuz. Geliştirdiğimiz uygulama, yeni kuşak bir kullanıcı tecrübesi yaratıyor ve iade oranlarını azaltıp satışları artırıyor. Müşteri memnuniyetinin yükselmesini sağlıyor. Pandemi öncesine nazaran e-ticaret kullanımının 159 arttığını düşünürsek maksat kitle için hayli faydalı olduğunu söyleyebiliriz… Şahsî bakım eserlerinin online satış oranları da bir oldukça yüksek. Pandemi, alışkanlıklarımızı önemli manada değiştirdi. Insanların artık dışarı çıkmadan, eserleri meskenlerinde deneyerek alacaklarını düşünüyoruz. Ipad, taşınabilir aygıtlar hatta akıllı TV’lerinizde bile bu uygulamayı kullanabiliyorsunuz. Yurt dışında bilhassa giysi alanında da bu teknolojiler kullanılmaya başlandı.”

Melo App CEO’su Melis Bilgili Baki ise pandemi şartlarında geliştirdiği Melo App hakkında“Melo App, şahsî bakım ve hoşluk hizmetlerine konutunuzda ulaşmanızı sağlayan birinci uygulama oldu. 17 binden fazla kullanıcımız var. Bunların binden fazlası hoşluk uzmanı, kuafor ve berberlerden, alanlarında uzmanlaşmış profesyonellerden oluşuyor. Bu hizmetleri Melo App ile alabiliyorsunuz. Bir yemek siparişi kadar süratli formda ödeme yapıp meskeninize ya da istediğiniz ortama çağırabiliyorsunuz. Hiçbir ek fiyat ödemeden, uygulamamız vasıtasıyla bu hizmetlere ulaşabiliyorsunuz. Uzmanlarımız da kuaförler ve berberler kapalıyken ekstra para kazanmaya başladılar böylelikle. Dijital bir hizmet sunmamızın en değerli sebebiyse vakit. Vakit kazandıran bir uygulama sunuyoruz. Bir defa hizmet alıp uygulamamızı tekrar kullananların oranı da 78 üzere yüksek bir sayı. Artık vakit çok kıymetli.” dedi.

BeautyEurasia’nın bir sonraki konferansında ise Selin Beuty’nin kurucusu ve sahibi Selin Ciğerci, Bir Girişimcinin Markalaşmış Muvaffakiyet Kıssası başlıklı konferansta iştirakçilere ve girişimcilere marka serüvenini anlattı. Ciğerci,“Markamın o kadar hoş bir öyküsü var ki… Ben makyaj yapmayı bilmeyen bir insandım bu kozmetik işlerine girmeden önce… Bir baktım ki yurt dışında bu işler çok moda. Yurt dışından, Kanada’dan kirpik getirttim, tanıtımını yaptım, tıpkı günün akşamına tükendi. Yanlış anlaşılma olmasın, 10.000’e yakın kirpikten bahsediyoruz. İşini güzel yapmak, âlâ yaptığını hissettirmek çok kıymetli. En başa dönecek olursak; DJ’lik yaparken 40 bin TL kredi çektim ve kozmetik işine girdim. Kirpik, krem derken eser çeşitliliğimiz de bir epey gelişti. Eczanelerde satacak kadar uygun kimyagerlerle çalıştık. Çok düzgün bir muvaffakiyet yakaladık. Baktık ki artık markanın büyümesi gerekiyor, para biriktirmeye ve yatırım yapmaya başladık. Çok bilinen online satış platformlarında yaklaşık 1 yıl en çok satanlar listesinde kalmayı başardık. Her kıssada olduğu üzere bizde de hengame, gürültü çok oldu. Lakin muvaffakiyete diğer formda ulaşmak mümkün değil. Artık maksadımız daha da küresel olmak. Yaklaşık 170 kişilik bir takımla çalışıyorum. Bu sayı arttıkça daha da keyifli oluyorum. İsviçre, Almanya, Hollanda, Danimarka üzere ülkelere ihracat yapıyoruz. Sırada İngiltere ve ABD var. Bu manada fuarlar çok değerli. İnanılmaz hoş bir fuar. Çok hoş beşerlerle tanıştık bu fuarda. Bu ortada BeautyEurasia bizim birinci fuarımız. İnşallah her sene bu türlü hoş iş birliklerimiz olur. İnşallah birbirimize uğurlu geliriz.”dedi.

Fuar yerli yabancı dal profesyonellerine yeni iş ve iş birliği fırsatları sunarken VIP Alım Heyeti (Hosted Buyer) Programı çerçevesinde iştirakçi firmalar Fransa, Almanya, Lübnan, Mısır, Kolombiya, İspanya, Gürcistan, Bulgaristan, Azerbaycan, Uruguay, Bosna Hersek, Bahreyn, Hindistan, Polonya, Hollanda, Filistin, Sırbistan, Malezya, Ukrayna, Gana, Tunus ve Fas’ın da ortalarında bulunduğu 55 ülkeden 150’ye yakın davetli satın almacıyla hem fuar alanında hem de Hyve Connect Eşleştirme Programı (Matchmaking Sistemi) aracılığı ile online olarak bir ortaya gelme fırsatı buldular.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı