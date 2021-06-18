Avrasya’nın En Büyük Kozmetik Fuarı BeautyEurasia Kapılarını Açtı

16. Memleketler arası Kozmetik, Hoşluk ve Kuaför Fuarı – BeautyEurasia bugün (16 Haziran) İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açtı. 16-18 Haziran tarihleri ortasında 3 gün boyunca devam edecek.

Bölümün en büyük milletlerarası buluşma platformlarından biri olan 16. Memleketler arası, Kozmetik, Hoşluk ve Kuaför Fuarı – BeautyEurasia, birbirinden farklı oturum ve panellere mesken sahipliği yaparken renkli gösterilere da sahne oldu. Türkiye’nin ihracat sayılarına direkt ve olumlu katkı sağlayan epey kıymetli görüşmelerin gerçekleştirildiği fuarda, yüzlerce marka ve satın alma uzmanı bir ortaya geldi. Pandemi sonrasında dünya genelinde yapılan birinci kozmetik fuarı olma niteliği taşıyan BeautyEurasia’da hoşluk trendlerinden marka sürdürülebilirliğine, franchise ve perakende zincir fırsatlarından yasadışı kozmetik eserlerle uğraşa kadar kesime istikamet veren pek çok husus farklı panel ve oturumlarda masaya yatırıldı.

Fuarın birinci gününde (16 Haziran 2021) gerçekleşen birinci oturumda İstanbul Kimyevi Hususlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Lider Yardımcısı İmer Özer, fuar iştirakçileri ve ziyaretçilerine, nitelik ile ayrışmanın değerinden bahsettiği “İhracatın Kalbindeki Dal: Kozmetik” başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi.

İstanbul Kimyevi Unsurlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) İdare Konseyi Lider Yardımcısı İmer Özer “Pandemi başladığından beri sabun kümesinin ihracatında önemli bir patlama yaşadık. Keza esanslarda da epey büyük bir artış görüyoruz. Daha da görmeyi umuyoruz. Türkiye’de satış ve pazarlamayı birbirinden ayıramıyoruz. Artık bunu sağlamamız lazım. 3 alana 1 parasız üzere hesaplamalı pazarlamalarda uzmanız. Dünyada bakmadan hesap makinesi kullanabilen tek millet biz olabiliriz. İhracatımızı tonaj olarak artırsak da kıymet olarak tıpkı karşılığı göremiyoruz. Artık nitelikli çıkar sağlamaya başlamamız lazım. Örneğin İspanya, 2019 yılında 14 milyon turiste konut sahipliği yaptı. Bir sonraki yılın amacının artırılması beklenir. Lakin bu türlü yapmadılar. Maksatlarını 9 milyon nitelikli turist olarak belirlediler. Bizim de artık bu halde ilerlememiz gerekiyor. Şirketler “big data”nın peşinde ama bunu almak değil, yeterli kıymetlendirmek kıymetli. Topumdaki içgörüleri anlamak kıymetli. Ayrışıp farklı olmak kıymetli. Çok sevdiğim ve kullandığım bir kelamım var: İhtilaller bilinen yerden değil bilinmeyen yerden gelir. Ülkece daha da ileriye gidebilmek için bu doğrultuda çalışmamız, farklılaşıp nitelikli işler üretmemiz lazım.” dedi.

Fuar yerli yabancı kesim profesyonellerine yeni iş ve iş birliği fırsatları sunarken VIP Alım Heyeti (Hosted Buyer) Programı çerçevesinde iştirakçi firmalar Fransa, Almanya, Lübnan, Mısır, Kolombiya, İspanya, Gürcistan, Bulgaristan, Azerbaycan, Uruguay, Bosna Hersek, Bahreyn, Hindistan, Polonya, Hollanda, Filistin, Sırbistan, Malezya, Ukrayna, Gana, Tunus ve Fas’ın da ortalarında bulunduğu 55 ülkeden 150’ye yakın davetli satın almacıyla hem fuar alanında hem de Hyve Connect Eşleştirme Programı (Matchmaking Sistemi) aracılığı ile online olarak bir ortaya gelmeye devam ediyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı