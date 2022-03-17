Avrasya’nın lider medikal fuarı Expomed Eurasia kapılarını açtı

Avrasya’nın lider medikal ve sağlık fuarıExpomed Eurasia, 600’ün üzerinde

yerli ve yabancı firmanın katılımıyla 29’uncu kez kapılarını açtı. 17 – 19 Mart tarihlerinde İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek Expomed Eurasia medikal dünyasının trendlerini gözler önüne serecek.

Üçüncü kez hibrit formatta düzenlenen Expomed Eurasia Hybrid+

ayrıca dijital dünyanın ayrıcalıkları ile yüz yüze iletişimin birleştiği

bir fuar deneyimi yaşatıyor. Fiziki fuarın yanı sıra 14 Mart’ta başlayan ve 18 Mart’a kadar sürecek Distribütör Günleri, 21 Mart – 4 Nisan tarihlerinde ise Online İş Bağlantıları, Business Connect Programı üzerinden dijital ortamda gerçekleşecek.

Medikal cihaz, ekipman ve teknolojilerin yerli ve yabancı alıcılarla buluştuğu, sağlık alanındaki en yeni trendlerin takip edildiği, Avrasya’nın lider ihtisas fuarı Expomed Eurasia, Türkiye’deki medikal sektörü dünyanın geri kalanıyla 28 yıldır başarılı bir şekilde bir araya getiriyor. Yıllık sağlık harcamaları 500 milyar doların üzerinde olan Avrasya pazarından iş insanlarını ağırlayan Expomed Eurasia, 17 Mart Perşembe günü Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde 29’uncu kez kapılarını açtı.

“MyTüyap Business Connect Programı yeni iş bağlantıları kuruyor”

MyTüyap Business Connect Programı kapsamında 14 Mart 2022 tarihinde başlayan ve 18 Mart’a kadar devam edecek Distribütör Günleri online etkinliği yeni iş fırsatları yaratıyor. Reed Tüyap Genel Müdürü Ali Muharremoğlu platformla ilgili şunları söyledi: “Temellerini geçtiğimiz yıllarda attığımız hibrit fuar anlayışını daha da geliştirerek sektörü yenilikçi bir fuar konseptiyle tanıştırdık. Hızlı bir şekilde dijitalleşen dünyaya fuarcılık sektörü olarak bizler de uyum sağladık. Yaşanan bu dijital dönüşüme son yıllarda çok ciddi yatırım yaptık ve şimdi bir adım daha ileriye giderek tüm iş yapış modellerimizi dijital hale getiriyoruz. Bu yıl düzenlediğimiz online etkinliğimize şu ana kadar 109 ülkeden 4268 ziyaretçi kayıt yaptırdı. Fuardan sonra 21 Mart – 4 Nisan 2022 tarihlerinde MyTüyap Business Connect Programı kapsamında gerçekleşecek Online İş Bağlantıları kapsamında ise katılımcı firmalar ve ziyaretçiler bu platform üzerinden iletişimlerini sürdürebilecekler.”

Yabancı ziyaretçiler fuara akın etti

Avrasya ülkelerindeki iş insanları, medikal alandaki ürün ve hizmet taleplerini Türkiye’den karşılamak için geniş ürün profili nedeniyle Expomed Eurasia Fuarı’nı ziyaret etmeyi tercih ediyor. Balkan ülkeleri, Rusya, Türk Cumhuriyetleri, Batı ve Orta Asya ülkeleri, Kafkas ülkeleri, Orta Doğu ülkeleri ve Kuzey Afrika ülkeleri Expomed’in uluslararası ziyaretçilerinin büyük bir bölümünü oluşturuyor. Fuar, 130’un üzerinde ülkeden ziyaretçi kaydı almasıyla dikkat çekiyor.

500 milyar dolarlık pazara açılma fırsatı

Avrasya, sağlık endüstrisi bakımından büyük bir potansiyele sahip. Bu coğrafyada yıllık sağlık harcamaları 500 milyar doların üzerinde seyrediyor. Satın alım gücü, kültürel ve ticari bağları dolayısıyla Avrasya coğrafyasındaki ülkeler, Türkiye’deki sağlık endüstrisi için önemli bir pazar konumunda bulunuyor. Avrasya ülkelerinin hızlı gelişimi ve sağlık alanında artan talepleri Expomed’i yeni iş ilişkileri ve fırsatları oluşturmak bakımından önemli bir uluslararası iş platformu haline getiriyor.

Medikal profesyonelleri bu fuarda buluşuyor

Reed Tüyap Fuarcılık’ın organize ettiği ‘Uluslararası İstanbul Tıbbi Analiz, Teşhis, Tedavi, Koruma, Rehabilitasyon, Laboratuvar Ürün, Cihaz, Sistem, Teknoloji, Donanım ve Hastaneler Fuarı’ Expomed Eurasia’nın 15 binin üzerinde yerli ve yabancı sektör profesyoneli tarafından ziyaret edilmesi bekleniyor. Üç gün sürecek fuar, 19 Mart tarihine kadar her gün 10.00 – 17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı