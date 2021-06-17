Avrupa Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleşti

Futbol topluluğunun UEFA EURO 2020 turnuvasına odaklandığı bir periyotta gerçekleşen toplantıda, Avrupa futbolunun toparlanması ve gelişimini destekleme konusunda; 2024 sonrası görüntüyü tanımlamayı amaçlayan ve özünde Avrupa futbolunun gelecekteki uzun vadeli istikrarını müdafaaya çalışacak olan yeni bir Mutabakat Zaptı (MoU) aracılığıyla Avrupa Kulüpler Birliği’nin UEFA ile olan sağlam bağlantısını güçlendirme gayretlerini sürdürmek ve Avrupa kulüpleri için futboldaki likidite meşakkatini hafifletmek için bir dizi acil mali dayanak tedbirinin geliştirilmesini talep etmek emeliyle UEFA ile tez görüşmelerde bulunmak başta olmak üzere bir dizi kıymetli kararlar alındı.

Futboldaki likidite ezasını hafifletmek için Avrupa kulüplerine yönelik bir dizi acil mali dayanak tedbirinin geliştirilmesini talep etmek gayesiyle UEFA ile çabuk görüşmelerde bulunulacak.

Futbolun uzun vadeli sürdürülebilirliğini sağlamayı amaçlayan UEFA’nın Avrupa Futbolunun Geleceğine Ait Sözleşmesi’ne Avrupa Kulüpler Birliği’nin tam dayanağını sağlamak ve Avrupa Kulüpler Birliği’nin mukavele ile ilgili tüm gayretlerin desteklenmesinde önder bir rol oynamasını sağlamak.

Avrupa Kulüpler Birliği’nin Memleketler arası Maç Takvimini en âlâ biçimde yönetebilmek için UEFA ve FIFA ile birlikte çalışma taahhüdünü yineleyerek, oyunculara ulusal maçlara katılırken gerekli müdafaaların sağlandığından emin olunacak ayrıyeten, 2024’ten sonraki devir için daha dengeli, istikrarlı ve uyumlu bir memleketler arası maç takviminin şekillendirilmesinde paydaşlarla yapılan görüşmeleri hızlandırma konusunda da muahedeye varıldı.

Avrupa Üstün Ligi projesinin tesirlerini yönetmek. Konsey, ayrılan 12 kulüpten 9’unun projeden vazgeçme ve Avrupa Kulüpler Birliği’ne olan bağlılıklarını yine teyit etme kararını memnuniyetle karşıladı. (UEFA ile üzerinde muahedeye varılan ‘Kulüp Taahhüt Bildirgesi’ uyarınca). Avrupa Kulüpler Birliği bünyesindeki 9 kulübün tekrar entegrasyon süreci hazırlandı.

Toplantıda konuşan Avrupa Kulüpler Birliği Lideri Nasser Al-Khelaifi, “Avrupa Kulüpler Birliği’nin (ECA) Avrupa futbolunun geleceğini muhafazadaki rolü hiç bu kadar kıymetli olmamıştı. İleriye dönük olarak, Avrupa Kulüpler Birliği’nin tüm Avrupa kulüplerinin, topluluklarının ve taraftarlarının çıkarlarını müdafaaya devam etmesini sağlayacağım. Lider Čeferin’in bugünkü toplantıya iştiraki, Avrupa futbolunun birlikte hareket edildiğinde ne kadar yenilmez olduğunun delilidir. Avrupa Kulüpler Birliği Lideri olarak misyon müddetim boyunca ECA’ya ve üye kulüplerimize liderlik edeceğim belirleyici ruh bu olacak” dedi.

Hibya Haber Ajansı