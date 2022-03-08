Avrupa Ralli Kupası Şampiyonuna TOSFED’den özel ödül

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), 2021 sezonunu performanslarının ödüllendirildiği gala gecesi düzenledi. Geceye Avrupa Ralli Kupası Şampiyonu Mustafa Çakal damga vurdu.

TOSFED Gala Gecesi Düzenlendi

TOSFED (Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu) tarafından, İstanbul Zorlu Performans Sanatları Merkezi’inde motorsporlarında 2021 sezonu için gala gecesi düzenlendi. TOSFED başkanı Eren Üçlertoprağı başarılı olan sporcuları tebrik etti.

Geceye Ankutsan kurucu ortağı, ralli pilotu ve iş insanı Mustafa Çakal damga vurdu. Geçtiğimiz sezon Avrupa Ralli Kupası şampiyonu olarak ülkemizi gururlandıran Mustafa Çakal ve yardımcı pilotu Özgür Akdağ’a gecede TOSFED özel ödülü verildi.

Avrupa Şampiyonu Mustafa Çakal

İş insanı ve ralli pilotu Mustafa Çakal, Avrupa Ralli Kupası şampiyonu olarak TOSFED özel ödülünü aldı. Vizyoner yatırımlarla, 2002 yılında iki ortak olarak küçük bir atölyede kurdukları Antalya Kutu Sanayi A.Ş. (ANKUTSAN) markasının, oluklu mukavva kutu sektöründe açık ara ihracat liderliğine yükselmesine katkı sağlayan iş insanı Mustafa Çakal; ralli sporcusu olarak da kariyerini zirveye taşımıştı. 2021 sezonu boyunca tüm yarışlarda fırtına gibi esen Mustafa Çakal, sezonu Avrupa Ralli Kupası şampiyonu olarak bitirmişti.

İhracat Lideri ANKUTSAN Otomobil Sporlarına Destekle Fark Yaratıyor

Tüm sektörler için nitelikli oluklu mukavva kutu ürünleri sunan ANKUTSAN, 5 kıtada 60’dan fazla ülkeye ihracat yaparak Türkiye ekonomisine katma değer sağlıyor. Oluklu mukavva kutu sektöründe sürdürülebilir kalite anlayışı ile sektörünün öncü markası olan ANKUTSAN, sosyal sorumluluk anlayışı ve otomobil sporlarına verdiği destekle fark yaratıyor.

Rallide Avrupa şampiyonu olarak bayrağımızı dalgalandıran, Ankutsan Kurucu Ortağı ve iş insanı Mustafa Çakal’ın sporcusu olduğu GP Garage My Team’e sponsor olan ANKUTSAN; otomobil sporlarının ülkemizdeki gelişimine katkı sağlamaya devam ediyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı