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Ana Sayfa Spor 6 Nisan 2022 24 Görüntüleme

Avrupa Şampiyonu Güreşçimiz Taha Akgül Bugün 18.00’de D-Smart’ın Canlı Yayın Konuğu Olacak

Avrupa Şampiyonu Güreşçimiz Taha Akgül Bugün 18.00’de D-Smart’ın Canlı Yayın Konuğu Olacak

Macaristan’da düzenlenen Avrupa Şampiyonasında serbest stil 125 kiloda aldın madalya kazanan ve 9. Avrupa Şampiyonluğuna imza atan efsane güreşçi Taha Akgül, bugün 18.00’de D-Smart’ın sevilen programı Bol’ca Futbol Özel’e katılarak Emre Bol ve Nergis Aşkın’ın konuğu olacak.

Avrupa Şampiyonaları tarihinde 9’da 9 yaparak kırılması güç bir rekoru elinde tutan milli sporcumuz, 2016 Rio Olimpiyatlarında şampiyonluk sevinci yaşarken, Tokyo’da bronz madalya kazanmıştı. 2024 Paris Olimpiyatları için altın madalya hedefiyle formunu üst seviyede tutan şampiyona merak edilen tüm soruların yöneltileceği Bol’ca Futbol Özel yayını saat 18.00’de D-Smart 77. Kanal Spor Smart ve D-Smart GO’da canlı ekrana gelecek.

Program esnasında Taha Akgül’ün söylemleri spor_smart twitter hesabından paylaşılırken, önemli açıklamalarının yer alacağı basın bülteni program bitiminde servis edilecektir.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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