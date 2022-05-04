Avrupalı Ürologlar İzmirli doktorun koordinatörlüğünde canlı yayınlanan operasyona katıldı

Türkiye’de ilk kez online yayınlanan ‘Canlı Cerrahiler Eşliğinde Üretra darlığı’nda Güncel yaklaşımlar’ toplantısını Avrupa ve Türkiye’den 250 ürolog izledi. Doç. Dr Ozan Bozkurt koordinatörlüğünde yapılan toplantıda Avrupalı Ürologlar canlı yayınlanan bir operasyona katıldı.

Doç .Dr Ozan Bozkurt Türkiye’de bir ilke daha imza attı. Bozkurt koordinatörlüğünde yapılan “Canlı Cerrahiler Eşliğinde Üretra Darlığı’nda Güncel Yaklaşımlar” toplantısında üretra darlığında uygulanan güncel cerrahi yaklaşımlar Türkiye’de ilk kez online yayın ile üroloji uzmanlarına ulaştı. Söz konusu etkinlik Ürolojik Cerrahi Derneği ve Avrupa Üroloji Derneği Genç Akademik Ürologlar Rekonstrüktif Çalışma Grubu (EAU YAU ReconstructiveWorkingGroup) birlikte gerçekleştirildi.

ALANINDA UZMAN 250 KATILIMCI

Prof. Dr Adil Esen ve Prof. Dr Ömer Demir’in moderatör olarak katıldığı toplantıda, üretra darlığı tedavisindeki yeni gelişmeler paylaşıldı. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ‘nde gerçekleştirilen ve 4 saat süren toplantıda, 2 canlı cerrahi üretroplasti yayınının yanında üretra darlığına güncel yaklaşımları konu alan sunumları gerçekleştirildi. Toplantı Türkiye’deki tüm ürologlara online olarak canlı yayınla ulaştırıldı; 250’yi aşkın katılım ve 100’ den fazla soru ile interaktif şekilde başarıyla yapıldı. Toplantıya ayrıca EAU-YAU Rekonstrüktif Çalışma Grubu başkanı Dr. LuisKluth ve EAU üretra darlığı kılavuzu yazarlarından Dr. FelixCampos da bilgilendirici sunumları ile katkıda bulundu.

HER HASTAYA ÖNERİLMESİ GEREKEN YÖNTEM

Toplantıyla ilgili bilgi veren Doç. Dr Ozan Bozkurt, Üretra darlığının üretra çapında daralma ile karakterize klinik tabloyu ifade ettiğini belirterek şu bilgileri verdi: “1 santimetrenin altında kısa bir segmenti etkileyebildiği gibi, tüm üretrayı etkileyen çok uzun üretra darlığı olguları olabilmektedir. Genellikle ön üretra bölgesinde gözlenmektedir. Üretra darlıklarında üretroplasti yöntemiyle kür elde edilebilmektedir. Üretroplasti genel anestezi altında hastalıklı üretra bölgesinin çeşitli teknikler yardımı ile onarılması ile tekrarın önlenmesini amaçlayan kompleks bir operasyondur bu nedenle mutlaka bu konuda özelleşmiş merkezlerde yapılması önerilmektedir. Semptomların giderilmesi ve tekrarlayan üretra darlığı durumunun önüne geçme açısından diğer yöntemlere kıyasla çok yüksek başarı oranına sahip olup neredeyse kaçınılmaz olarak her hastaya önerilmesi gereken bir işlemdir.”

AVRUPALI ÜROLOGLAR CANLI YAYINLANAN OPERASYONA KATILDI

Ürolojik Cerrahi Derneği ve Avrupa Üroloji Derneği Genç Akademik Ürologlar Rekonstrüktif Çalışma Grubu ortaklığında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde başarılı bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Doç. Dr. Bozkurt, “Her yönüyle üretra darlığına güncel yaklaşımları paylaşıp, 2 adet canlı cerrahi ile de programımızı tamamladık. Yoğun katılımlı ve interaktif bir toplantı oldu. Katılan ve destek veren herkese teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

Canlı yayınlanan operasyonun soru-cevap şeklinde geçtiğini anlatan Doç. Dr. Bozkurt , Avrupalı Ürologların ilk kez canlı yayınlanan bir operasyona katıldıklarını, bu toplantının kendileri için çok verimli geçtiğini ve bu toplantıların artarak devam etmesini umduklarını belirtti.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı