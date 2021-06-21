Avrupalı yatırım fonundan Türkiye sağlık pazarına büyük yatırım

Orta ve Doğu Avrupa ile Orta Asya ülkelerinde faaliyet gösteren özel sermaye fonu CEECAT Capital, Türkiye’de sıhhat alanında kıymetli bir yatırıma imza attı. Sterilazyon konteyneri alanında dünyanın en büyük ikinci üreticisi Aygün Cerrahi Aletler A.Ş.’nin çoğunluk payını satın alan CEECAT, Türkiye’den dünyaya yapılan sıhhat ihracatını artırmayı hedefliyor.

2005 yılından bu yana faaliyette olduğu bölgelere yaklaşık 700 milyon euroluk yatırım yapan Lüksemburg merkezli CEECAT Capital, küçük ve orta ölçekli segmentte süratle gelişen öz sermaye yatırımlarında büyüme amacını sürdürüyor.

Teknolojik üretim yetkinliği ve rekabetçi pozisyonu ile, Batı Avrupa ülkeleri başta olmak üzere beş kıtada 100’e yakın ülkeye ihracat yapan Aygün Cerrahi Aletler A.Ş.’nin çoğunluk payları, CEECAT Capital tarafından satın alındı. Böylelikle Avrupalı yatırım fonu Türkiye tıbbı aygıt kesiminde çok değerli bir yatırıma imza atmış oldu.

Bölgesel fonun birinci yatırımı dünya devlerinin tedarikçisi Aygün’e

CEECAT Capital’in yaptığı açıklamaya nazaran; dünya devlerinin muteber tedarikçisi Aygün, Mart 2021’de birinci kapanışını 120 milyon euro taahhütle gerçekleştiren “CEECAT Fund II” isimli fonun birinci yatırımı oldu. CEECAT Fund II’nin yatırımcıları ortasında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Avrupa Yatırım Fonu (EIF) ve bölgesel emeklilik fonları üzere finansal kuruluşlar yer alıyor.

CEECAT Capital Grubu’ndan Didem Anıl:

Bu yatırımla Aygün, dünyanın önder oyuncuları ortasına girecek

Aygün Cerrahi Aletler AŞ’nin tıbbi aygıtlar ve medikal gereçler alanındaki inovatif yaklaşımından ve mükemmeliyetçi üretim anlayışından çok etkilendiklerini belirten Didem Anıl “Bu satın alma ile şirketi kısa vakitte dünyanın başkan oyuncuları ortasında hak ettiği pozisyona getirmeyi amaçlıyoruz. 1988’de kurulan küçük bir atölyenin, bugün eser kalitesiyle global önderlere rakip bir firma haline gelmesine öncülük eden Mehmet Aygün’le birlikte büyük başarılara imza atacağımıza olan inancımız tam. Ayrıyeten bu seyahate güçlü ve milletlerarası sektörel tecrübesiyle yeni CEO’muz Mehmet Tanyolaç’ın önderliğinde çıkmaktan büyük memnunluk duyuyoruz” tabirlerini kullandı.

Aygün, dünyadaki ikinci büyük üretici

Sterilizasyon konteynerleri ile global pazarda ikinci büyük, cerrahi motor sistemleri ile de mahallî pazarda önder üretici olan Aygün Cerrahi Aletler A.Ş., Batı Avrupa ülkeleri başta olmak üzere beş kıtada 100’e yakın ülkeye ihracat yapıyor. Ar-Ge ve ticarileşme süreçleri tamamlanan “Tek Kullanımlık Steril Ürünler” ve “Cerrahi Aydınlatma Sistemleri”, CEECAT Capital ile iştirak sonrası devirde Aygün’ün odaklanacağı yeni alanlar olacak.

Aygün Kurucu Ortağı, Mehmet Aygün: Ülke iktisadına katkımızı artıracağız

34 yıl evvel kurulan Aygün Cerrahi Aletler A.Ş.’nin Türkiye’nin birinci ve başkan cerrahi motor üreticisi olduğunu belirten Mehmet Aygün, “Küçük adımlar lakin büyük bir aşkla başladığımız üretim faaliyetlerimizi, yüksek teknoloji sınıfındaki tıbbi aygıtların tasarımı, üretimi ve tüm dünyaya ihracatı ile sürdürüyoruz. Ayrıyeten ülkemiz iktisadına, rekortmenlik düzeyinde ödediğimiz vergi ile de katkı sağlamanın onurunu yaşıyoruz. Daha süratli büyüme isteğimiz ve kurumsallaşma amacımız için CEECAT Capital’in gücü ve imkanları ile heyecan verici bir yola çıkıyoruz. His ve mühendisliği, meslek aşkı ile bir ortaya getiren değerli takımımıza ve tüm süreçlerde emeği geçenlere teşekkür ederim.” halinde konuştu.

Aygün CEO’su Mehmet Tanyolaç: Dallarının iki güçlü oyuncusu bir ortaya geldi

Dünyanın önde gelen medikal ve tıbbi aygıtlar şirketlerinde yurt dışında ve Türkiye’de özgün tecrübeleri olan Aygün Cerrahi Aletler A.Ş. CEO’su Mehmet Tanyolaç ise “Bu yatırım, iki muvaffakiyet odaklı kültürü ve yetkinliği bir ortaya getirerek, güçlü bir iş birliği ve buna bağlı olarak da önemli bir global büyüme iradesini ortaya çıkarttı. Her manada harikaya odaklı Aygün takımı ile elimizdeki bu cevheri daima birlikte işleyeceğiz; bu seyahatin ve güç dolu takımın bir kesimi olmaktan heyecan ve onur duyuyorum.” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı