Avrupalı yatırım fonundan, Türkiye’ye büyük yatırım

2005 yılından bu yana faaliyette olduğu bölgelere yaklaşık 700 milyon euroluk yatırım yapan Lüksemburg merkezli CEECAT Capital, küçük ve orta ölçekli segmentte süratle gelişen öz sermaye yatırımlarında büyüme gayesini sürdürüyor.

Teknolojik üretim yetkinliği ve rekabetçi pozisyonu ile, Batı Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 5 kıtada 100’e yakın ülkeye ihracat yapan Aygün Cerrahi Aletler A.Ş.’nin çoğunluk payları, CEECAT Capital tarafından satın alındı böylelikle Avrupalı yatırım fonu Türkiye tıbbı aygıt dalında çok kıymetli bir yatırıma imza atmış oldu.

Bölgesel fonun birinci yatırımı dünya devlerinin tedarikçisi Aygün’e

CEECAT Capital’in yaptığı açıklamaya nazaran; dünya devlerinin muteber tedarikçisi Aygün, Mart 2021’de birinci kapanışını 120 milyon euro taahhütle gerçekleştiren “CEECAT Fund II” isimli fonun birinci yatırımı oldu. CEECAT Fund II’nin yatırımcıları ortasında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Avrupa Yatırım Fonu (EIF) ve bölgesel emeklilik fonları üzere finansal kuruluşlar yer alıyor.

Bu yatırımla Aygün, dünyanın başkan oyuncuları ortasına girecek

Aygün Cerrahi Aletler AŞ’nin tıbbi aygıtlar ve medikal gereçler alanındaki inovatif yaklaşımından ve mükemmeliyetçi üretim anlayışından çok etkilendiklerini belirten Didem Anıl; “Bu satın alma ile şirketi kısa vakitte dünyanın önder oyuncuları ortasında hak ettiği pozisyona getirmeyi amaçlıyoruz. 1988’de kurulan küçük bir atölyenin, bugün eser kalitesiyle global başkanlara rakip bir firma haline gelmesine öncülük eden Mehmet Aygün’le bir arada büyük başarılara imza atacağımıza olan inancımız tam ayrıyeten bu seyahate güçlü ve memleketler arası sektörel tecrübesiyle yeni CEO’muz Mehmet Tanyolaç’ın önderliğinde çıkmaktan büyük memnunluk duyuyoruz” tabirlerini kullandı.

Aygün, dünyadaki 2’nci büyük üretici

Sterilizasyon konteynerleri ile global pazarda ikinci büyük, cerrahi motor sistemleri ile de mahallî pazarda önder üretici olan Aygün Cerrahi Aletler A.Ş., Batı Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 5 kıtada 100’e yakın ülkeye ihracat yapıyor. Ar-Ge ve ticarileşme süreçleri tamamlanan “Tek Kullanımlık Steril Ürünler” ve “Cerrahi Aydınlatma Sistemleri”, CEECAT Capital ile paydaşlık sonrası periyotta Aygün’ün odaklanacağı yeni alanlar olacak.

Ülke iktisadına katkımızı artıracağız

34 yıl evvel kurulan Aygün Cerrahi Aletler A.Ş.’nin Türkiye’nin birinci ve başkan cerrahi motor üreticisi olduğunu belirten Mehmet Aygün, “Küçük adımlar lakin büyük bir aşkla başladığımız üretim faaliyetlerimizi, yüksek teknoloji sınıfındaki tıbbi aygıtların tasarımı, üretimi ve tüm dünyaya ihracatı ile sürdürüyoruz ayrıyeten ülkemiz iktisadına, rekortmenlik düzeyinde ödediğimiz vergi ile de katkı sağlamanın onurunu yaşıyoruz. Daha süratli büyüme isteğimiz ve kurumsallaşma amacımız için CEECAT Capital’in gücü ve imkanları ile heyecan verici bir yola çıkıyoruz. His ve mühendisliği, meslek aşkı ile bir ortaya getiren değerli takımımıza ve tüm süreçlerde emeği geçenlere teşekkür ederim” formunda konuştu.

Bölümlerinin iki güçlü oyuncusu bir ortaya geldi

Dünyanın önde gelen medikal ve tıbbi aygıtlar şirketlerinde yurt dışında ve Türkiye’de özgün tecrübeleri olan Aygün Cerrahi Aletler A.Ş. CEO’su Mehmet Tanyolaç ise “Bu yatırım, iki muvaffakiyet odaklı kültürü ve yetkinliği bir ortaya getirerek, güçlü bir iş birliği ve buna bağlı olarak da önemli bir global büyüme iradesini ortaya çıkarttı. Her manada harikaya odaklı Aygün takımı ile elimizdeki bu cevheri daima birlikte işleyeceğiz; bu seyahatin ve güç dolu grubun bir kesimi olmaktan heyecan ve onur duyuyorum” dedi.

Hibya Haber Ajansı