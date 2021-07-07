Avrupa’nın en büyük Gastronomi Turizmi Fuar ve Konferansı 7 Şehir 7 Bölge 7 Ülke teması ile kapılarını açıyor

ACE of MICE aktifliği ile eş vakitli olarak, Turizm Medya Kümesi ve Gastronomi Turizmi Derneği (GTD) ortaklığıyla gerçekleştirilecek olan Gastro Show, tüm gastronomi sektörü paydaşlarını bir ortaya getirerek ticari hacmin artırılmasını ve konferans programlarıyla dünya önderlerini sektörle buluşturuyor .

28-30 Haziran 2021 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi Açık Alan – ICC’de düzenlenecek olan Gastro Show, Turizm Medya Kümesi ve Gastronomi Turizmi Derneği (GTD) ortaklığıyla gerçekleştirilecek. Covid-19 gelişmeleri titizlikle takip edilerek organize edilecek ve tüm konukların sağlığı-güvenliği ek önlemlerle korunmaya alınarak, kıymetli bir gastronomi fuarı-konferansı yapılması hedefleniyor. Turizm Medya Kümesi ve Gastronomi Turizmi Derneği (GTD), gastronomi endüstrisinin farklı segmentlerinden oluşan geniş yelpazede iştirakçi ve ziyaretçi profilini “7 Şehir, 7 Bölge, 7 Ülke” mottosuyla 2021 yılında birinci sefer ağırlayacaklar.

160 iştirakçi, 15.000 ziyaretçi ve 50 konuşmacı ile gerçekleşecek Gastro Show’a Türkiye’nin ve dünyanın değişik yerlerinden gastronomi kesimine damga vurmuş üst seviye şefler, gastronomi uzmanları katılarak katkı sunacaklar.

İstanbul Kongre Merkezi’nin açık alanında yapılacak olan Gastro Show aktifliği, dome çadır konsepti toplantı odası ile fuara paha katan içerikler üretecek. Türk mutfağı, peynir, pide, döner ,çay,Türk Kahvesi üzere Workshop’lar bir Dome çadırı içinde yapılacak olup, öteki Dome konferans alanında ise Türk mutfağının önemi, Yıldızlar geçidi (Türkiye ve dünyanın en önemli şefleri), kıssaları ile 7 gastronomik şehir, coğrafi işaretli ürünler, 7 ülke mutfağı, sokak lezzetleri, Çağdaş Türk Mutfağı, sağlıklı beslenme, Vegan-Vejeteryan beslenme, iklim değişikliğinin yemeklere tesiri ile dünya gastronomi trendleri üzerine kıymetli konuşmacılar eşliğinde bilgilendirici oturumlar yapılacak.

Kıymetli konuşmacılar ortasında; Dünya Gastronomi Derneği Lideri Erik Wolf, Respond on Demand kurucusu ve Dünya Yemek SanatIarı Derneği Üyesi Bergamo Üniversitesi Profesörü ve Besin Turizmi Araştırmacısı Roberta Garibaldi üzere bedelli konuşmacılar oturumlarda deneyim ve bilgilerini iştirakçilerle paylaşacaklar. Ayrıyeten Türkiye’nin en pahalı şefleri Somer Sivrioğlu- -Murat Bozok –Umut Karakuş-Sahrap Soysal-,Aydın Demir,Deniz Temel, yanısıra,TC.Kültür Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz,Nadir Alparslan , ,Fatma Şahin,Demet Sabancı Çetindoğan,İlhan Koçulu,Mine Ataman ,Dilara Koçak ,Bülent Akarcalı ,Cenk Girginol,Gizem Şalçıgil White,Mutfak Sanatları Gastronomi Derneği Lideri Salih Güney ;STK Liderleri ve akademisyenler de programa paha katacaklar.

Tecrübe alanı içerisinde 360 derece Görüntü Mapping Show esnasında master şeflerin muhteşem sunumlarını deneyimleme fırsatı olacak. B2B Alanında Gastronomi acentaları, milletlerarası aktiflik ajansları, otellerin consiage müdürleri ile yüz yüze toplantılar yapma imkanları bulacaklar. Böylece, bedelli kurumlar Gastro Show’a katılarak Türkiye ve dünyadaki satıcılarla tanışma, yeni anlaşmalar imzalama ve oldukça büyük bir pazarda satışlarını artırma şansına sahip olacaklar.

Gastro Show İstanbul, çok sayıda sektör ve pazarda faaliyet gösteren dünyanın en kaliteli besin ve Gastronomik eser üreticilerini bir ortaya getirerek, Gastronomi Turizmi gelirlerini arttırma ve Türk Mutfağı’nı Dünyaya tanıtma misyonunu sürdürmeyi hedefliyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı