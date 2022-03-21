Avrupa’nın en büyük “kariyer fuarı” açıldı

İzmir’de, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinatörlüğünde Ege Üniversitesinin (EÜ) ev sahipliğinde, 19 paydaş yükseköğretim kurumunun katılımı ile düzenlenen Ege Bölgesi Kariyer Fuarı (EGEKAF’22) açıldı.

Fuarın açılışında konuşan Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, “EGEKAF, sadece Türkiye’nin ve Avrupa’nın değil Asya’nın da görmüş olduğu en büyük kariyer fuarıdır” dedi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “Türkiye’de şu ana kadar yapılan en kapsamlı kariyer fuarlarından birisini gerçekleştiriyoruz. Bizim ülkemizin yegâne zenginliği, hem kendisinden Doğudaki ülkelere, hem kendisinden Batıdaki ülkelere göre mukayeseli üstünlüğü iyi yetişmiş genç insan kaynağıdır. İşte bu gençlik 21. yüzyıla damgasını vuracak” dedi.

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Ege Üniversitesi olarak 65 bin öğrenci, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarına ait 600’e yakın firmanın katılımı ile Avrupa’nın en büyük gençlik kariyer fuarını gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Fuar, iş dünyasının katılımcıları ile birlikte 100 binden fazla kişiye ev sahipliği yapıyor” dedi.

Avrupa’nın alanında en kapsamlı organizasyonu olan EGEKAF, Fuar İzmir’de kapılarını açtı. Açılış törenine Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Öztürk, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, Ak Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi Başkan Vekili Mustafa Özuslu paydaş üniversitelerin rektörleri, sivil toplum kuruluşları, iş dünyasının temsilcileri, akademisyenler, mezunlar ve öğrenciler katıldı.

“EGEKAF Avrupa’nın ve Asya’nın en büyük kariyer fuarı”

Fuarın açılışında konuşan Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, “Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi olarak 11 bölgede bölgesel kariyer fuarları yapıyoruz. Fırsat eşitliği sunmak ve ülkemizin her bir köşesinde okuyan gençlerimizin fırsatlardan eşit yararlanabilmesi için bu fuarları düzenliyoruz. EGEKAF, dokuzuncu etkinliğimiz. EGEKAF, sadece Türkiye’nin ve Avrupa’nın değil Asya’nın da görmüş olduğu en büyük kariyer fuarıdır. Bu fuara katılan, destek veren herkesi tebrik ediyorum” dedi.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin gençlere yönelik sunduğu fırsatları anlatan Doç. Dr. Salim Atay, “Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi olarak gençleri daha iyi bir geleceğe ulaştırabilmek için şeffaf, liyakat esaslı, teknolojiye dayalı araçlar ve yöntemler geliştirerek hizmete sunuyoruz. Üniversitelere geldiğiniz zaman sizleri kariyer merkezleri karşılıyor. Öğrenciler birinci sınıftan itibaren kariyer planlama dersleri almaya başlıyorlar. Yetenek Kapısı Sistemi, dünyada en yaygın ve etkin olarak kullanılan üç kariyer aracından birisi. Yetenek Kapısında 8 binin üzerinde şirket ve şu anda 600’ün üzerinde de açık iş ilanı bulunuyor. Senenin 365 günü yaralanabileceğiniz bir platform. Ulusal Staj Programı ile yazın bir ay bir kamu kurumunda ya da özel sektörde staj imkânı sağlıyoruz. Şu anda bu sistemde 180 bin başvuru sayısına ulaştık. Sistemimiz sadece çok başarılı öğrencilere değil herkese fırsat eşitliği sunan bir platform. Bu araçların tümü sizlerin gelecek için daha az kaygı yaşaması ve kendinize istediğiniz gibi bir gelecek hazırlamanız için hizmete sunuldu. Mezun olduktan sonra da Kariyer Kapısı sistemimizde kamu adına var olan tüm iş ilanlarına ulaşabiliyorsunuz. Bir gencin kendini gerçekleştirmesi adına ne gerekiyorsa biz devlet olarak bunları yapıyoruz. Gençler olarak sizler de bu araçları etkili kullanmalısınız” diye konuştu.

Fuara 100 bine yakın öğrenci katılımı beklediklerini ifade eden Doç. Dr. Salim Atay, “EGEKAF organizasyonunun yapılmasında ev sahibi olan Ege Üniversitesine ve Rektör Prof. Dr. Necdet Budak hocamıza, paydaş üniversitelerimizin rektörlerine, İzmir Valimize, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine, basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

“21. yüzyıl Türklerin asrı olacak”

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “ Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde, Ege Üniversitemizin koordinatörlüğünde, Ege Bölgesindeki 20 üniversitenin katılımıyla, 100 bine yakın öğrencimizin iştiraki ile çok önemli bir etkinliği gerçekleştiriyoruz. Her zaman söyleyegeldiğimiz bir şey var. Bizim ülkemizin yegâne zenginliği, hem kendisinden Doğudaki ülkelere, hem kendisinden Batıdaki ülkelere göre mukayeseli üstünlüğü iyi yetişmiş genç insan kaynağıdır. İşte bu gençlik, ülkemizin 21’inci yüzyıla damgasını vurmasını sağlayacak. 21’inci asrı Türkiye’nin ve Türklerin asrı yapacak olan gençlerimizi özel sektörümüzle birlikte aynı çatı altında buluşturuyoruz. Ortaya çıkacak sinerji ile inşallah 21’inci asır, Türklerin asrı olacak. Bunu iyi yetişmiş genç nüfusumuzla ve dinamik özel sektörümüzle gerçekleştireceğiz. Bunu gerçekleştirmeye vesile olanlara teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Bu fuar çok büyük bir heyecanla ve katılımla gerçekleşiyor. Belki de Türkiye’de şuana kadar gerçekleşmiş en önemli kariyer fuarlarından birisi. Biz insanımızı en iyi şekilde yetiştireceğiz ve en doğru yerde istihdam edeceğiz. Özel sektörümüz hangi nitelikte gençleri istihdam etmek istiyorsa, bu fuarlar onu ortaya koyacak. Bu birliktelikten ortaya çıkan sinerji ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşıyacak. Bu fuara emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisimize, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ve ekibine, katılım sağlayarak destek ve gönül veren bütün kurum ve kuruluşlara milletim, şehrim ve şahsım adına şükranlarıma sunuyorum” dedi.

65 bin öğrenci ve 600’e yakın firma

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak “Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Koordinasyonunda Ege Üniversitemizin ev sahipliğinde; Ege Bölgesindeki 9 ildeki 20 üniversiteden toplam 65 bin öğrenci ve 600’e yakın firmanın katılımı ile Ege Bölgesi Kariyer fuarını gerçekleştiriyoruz. Bu organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

Ege Üniversitesine yakışır bir fuar programı hazırladıklarını ifade eden Rektör Budak, “Bu fuarlar, günümüz iş dünyasının zorlu rekabet koşullarında gençlerimize; staj imkânı sağlama, potansiyellerini açığa çıkarma, yeteneklerinin farkına varma ve iş dünyasını yakından tanıma fırsatı sağlıyor. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin, kariyer yolculuğunda daha sağlam adımlarla yürümelerine ortam sağlayacak bu fuarı, Üniversitemize yakışır bir biçimde gerçekleştirmek için Ege Üniversitesi Senatosu, tüm akademik ve idari birimlerimizle yoğun bir biçimde çalıştık. Fuara hazırlığımız sadece Üniversitemizde sürdürdüğümüz çalışmalarla da sınırlı kalmadı. Paydaş üniversitelerimiz ve bölgemizdeki firma temsilcileriyle; hem gençlerimizi geleceğe hazırlayacak, hem de firma ve kamu kuruluşlarının işgücü ihtiyacına karşılık verecek pek çok ortak çalışmaya da imza attık. Gençlerimiz, iş dünyasını tüm yönleriyle tanıyabilsin, kendi kimlik ve motivasyonlarının farkına varabilsin diye fuarımızın kapsamını oldukça geniş tuttuk. Yoğun çalışmalarımız neticesinde, gençlerimizin kariyer yolculuğunda daha emin adımlarla ilerlemelerini sağlayacak pek çok olanağı bir araya getirdiğimizi düşünüyorum.

Ege Bölgesinin istihdam ve kariyer olanaklarını canlandırma hedefi ile gerçekleştireceğimiz fuar, sadece öğrencilerin kariyerine değil; katılımcı firmaların nitelikli insan kaynağı ihtiyacına cevap vererek firmalarımızın gelecek projeksiyonuna büyük katkılar sunacaktır. Bu faydalı atmosferin oluşmasında bizlerle birlikte yoğun çalışmalar yürüten, fuarı gençlerimiz için daha verimli kılmak adına değerli fikir ve çabalarını esirgemeyen; paydaş üniversitelerimizin Rektörlerine, kamu ve iş dünyasının temsilcilerine, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcilerine ve özellikle vizyoner kişiliği ile bizlere rehber olan Sayın CBİKO Başkanı Doç. Dr. Salim Atay’a ve kıymetli ekibine; ayrıca tüm kamu ve özel sektör temsilcileri ile Ege Üniversitesi ailesine yürekten teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Öğrencilere teşekkür etti

Ege Üniversitesinin öğrenci odaklı bir yönetim anlayışına sahip olduğunu vurgulayan Rektör Budak, “Son dört yıldır akademik ve idari personelimizle birlikte öğrencilerimizi merkeze koyduğumuz çalışmalar yürüttük. Bu çalışmalarımız neticesinde 5 yıllık Tam Akreditasyon alan ilk devlet üniversitesi ve Araştırma Üniversitesi olduk. Öğrencilerimizi merkeze almamızın faydasını bu fuarda bizzat gördük. Pandemi ve hibrit eğitime rağmen bu fuara, yaklaşık 35 bin gönüllü Ege Üniversitesi öğrencisi QR koduyla kayıtlandı. Kıymetli öğrencilerime Üniversitemize yakışır bir biçimde ev sahipliği yaptıkları için yürekten teşekkür ederim. Ayrıca diğer paydaş üniversitelerimizin değerli öğrencilerine de katılım ve ilgileri için teşekkür ederim. İki gün boyunca sürecek olan fuarın, Üniversiteli gençlerimiz ve tüm paydaşlarımız açısından faydalı olmasını diler, tüm katılımcılara sevgi ve saygılarımı sunarım” dedi.

“Gençlerimizin geleceğini birlikte planlamalıyız”

İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz ise “Ekonomik kalkınmanın en önemli bileşenlerinden biri de insan kaynağı. İnsan kaynağının iyi yetiştirilmesinin yolu, iyi eğitimden geçiyor. Ülkemiz ve kentimiz ekonomisinin gelişimine nitelikleri bireylerin iş dünyamıza hazır bir şekilde gelmesi ve en önemlisi erdemli, hoşgörülü ve insani değerlere sahip bireylerin yetişmesiyle doğrudan ilişkili. Gençlerimizin geleceğini birlikte planlamamıza ve aramızdaki bağı güçlendirmesine vesile olan Ege Bölgesi Kariyer Fuarı bu nedenle son yıllarda beni en çok heyecanlandıran organizasyonlar arasında yer alıyor. İzmir Ticaret Odası olarak eğitimi bir bütün olarak görüyor öğrencilerimizin gerek sosyal yaşamda gerek kültür ve spor alanlarında daha iyi ve güçlü bireyler olarak yetişmesini diliyoruz. Kentimizin eğitimdeki gücünü artırma hedefiyle Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, İzmir’deki üniversitelerimiz ve kardeş kurumlarımız ile birlikte “Üniversite İzmir’de yaşanır” kampanyasını hayata geçirdik. Çok önemli sonuçlar doğuran bu kampanyamız gibi kentimize eğitim alanında lig atlatacak projeleri ortak akıl ve uyum içerisinde her zaman üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Türk Halk Oyunları Bölümü Zeybek Gösterisi, Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan tanıtım filminin gösterimi ve açılış konuşmalarının ardından Ege Bölgesi üniversitelerinde 2020-2021 yılları arasında ödül alan öğrencilere madalya takdimi gerçekleştirildi. Fuara katkı sağlayan firmalara plaket verildi. Törene katılan protokol üyeleri, hep birlikte fuar açılışını gerçekleştirdikten sonra stantlar gezdi.

Ege Bölgesinin üniversite gençliğini “Yetenek Her Yerde” sloganıyla iş dünyası ile öğrencileri bir araya getiren ve 600’e yakın firmanın stant kurduğu fuarda; 33 mülakat atölyesi, 29 seminer, 19 panel, 13 sosyal etkinlik, 8 söyleşi, 9 sergi hazırlandı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı