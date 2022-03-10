AXA Sigorta, ‘Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’ dendiğinde Türkiye’de ilk akla gelen marka olmayı başardı.

Küresel bilgi birikimi, yenilikçi ürün ve hizmetleriyle Türkiye’de 130 yıldır sigorta sektörüne öncülük eden AXA Sigorta, tamamlayıcı sağlık başta olmak üzere, pek çok alanda müşterilerinin güvenilir çözüm ortağı olmayı sürdürüyor. AXA Sigorta olarak amacımız, insanlığın gelişimi adına insanlar için önemli olanı korumaktır. Bu sebeple çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın sağlığını her şeyin üzerinde tutuyoruz. Müşterilerinin 7/24 sağlık kurumlarına ulaşmasını sağlayan AXA Sigorta, 400 bin üzerindeki sigortalı sayısı ile de Türkiye’nin bu alandaki önde gelen şirketlerinden biri konumunda.

Müşterilerine Sağlığım Tamam tamamlayıcı sağlık sigortası ile ihtiyaçlara hızlıca yanıt veren dijital sağlık çözümleriyle de öne çıkıyor. Şirketin geliştirdiği sağlık çözümleri arasında müşterilerin sağlık sorunlarıyla ilgili her konuyu uzman doktorlara yazılı, sözlü veya görüntülü olarak danışabildiği AXA Doktor Danışma Hattı, hastalıkların teşhisi ve tedavisi sırasında ikinci bir uzman görüşü almasını sağlayan Online Tıbbi İkinci Görüş Modülü, 0-16 yaş arası çocuklar ve aileleri, 65 yaş ve üstü bireyler ve her yaştan ameliyatlı müşterilere destek olmak için oluşturulan AXA Bağımsız Yaşam Hattı bulunuyor. Şirket ayrıca AXAFit isimli mobil uygulamasıyla da müşterilerinin sigortacılık işlemlerinin kolaylaştırmasına ve sağlıklı bir yaşam sürmesine de katkı sağlıyor.

AXA Sigorta’nın tamamlayıcı sağlık sigortası alanında Türkiye’nin ilk akla gelen markası olduğunu belirten AXA Sigorta COO’su Sanem Çıngay Buçukoğlu şunları söyledi: “AXA Sigorta olarak, bu sene 130. yaşımızı kutluyoruz. 130 yıldır geliştirdiğimiz ürün, hizmet ve projelerle müşterilerimizin yaşamını kolaylaştırmak, toplumun ilerlemesini ve ülkemizin ekonomik kalkınmasını sağlamak için büyük bir azimle çalışıyor, sektöre yön veriyoruz. Çalışmalarımızda bizler için oldukça değerli bir amaçtan ilham alıyoruz: İnsanlığın gelişimi adına insanlık için değerli olanı korumak. Biz yalnızca hasar anında zarar tazmin eden bir sigorta şirketi değiliz. Müşterilerimizi beklenti ve ihtiyaçlarına göre çalışmalarını şekillendiren, hayatlarının her anında onların yanında olan bir çözüm ortağı olmayı hedefliyoruz.”

Pandemi dönemiyle insanların sağlıklarını daha fazla önemsemeye başladığının altını çizen Çıngay, “Bu dönemde ‘Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’ öne çıkan ürünlerden biri oldu. Türkiye’nin doğusundan batısına en geniş anlaşmalı kurumlar ağına sahip Sağlığım Tamam tamamlayıcı sağlık ürünümüzle, sektörde ilk akla gelen marka olmayı başardık. Sayısı 2,5 milyonu geçen tamamlayıcı sağlık sigortalılarının 400 üzerinde AXA Sigortalı olması başarımızın önemli bir kanıtı. Aynı zamanda 2021’de hizmete sunduğumuz, prim ödeme modeliyle farklılaşan gençlere özel inovatif ürünümüz Genç Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile de sektörde bir ilki gerçekleştiriyoruz. Gerek tamamlayıcı sağlık alanında gerekse diğer konularda sunduğumuz sigortacılık çözümleriyle sektöre yön vermeye devam edeceğiz.” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı