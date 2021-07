Axis Kağıthane AVM Kütüphanesi açıldı

Sur Yapı ve Hayat Holding paydaşlığı ile Kağıthane’de Cendere yolu üzerinde 2013 yılında hayata geçirilen Axis Kağıthane AVM, orijinal bir iş birlikteliğine imza attı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Her AVM’ye Bir Kütüphane” projesi kapsamında edebiyat ve sanat içerikli etkinliklerden söyleşilere, imza günlerinden, atölye çalışmalarına konut sahipliği yapacak kütüphane Axis Kağıthane Alışveriş Merkezi’nde açıldı.

“Her AVM’ye Bir Kütüphane” projesi kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 25 Haziran Cuma günü saat 11.00’de, Axis Kağıthane AVM’nin 3. katında kütüphane açılışı gerçekleşti. Sur Yapı İdare Konseyi Lideri Z. Altan Elmas’ın mesken sahipliği yaptığı açılışa Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan,Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç, Kağıthane Belediye Lideri Mevlüt Öztekin, Vilayet Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Ali Odabaş’ın yanı sıra vatandaşlar da katıldı.

“Axis Kağıthane AVM hayat ve kültür merkezi oldu”

Kütüphane açılışına mesken sahipliği yapan, Sur Yapı İdare Konseyi Lideri Z. Altan Elmas; “Bu eser Axis Kağıthane Alışveriş Merkezi, Hayat Holding ve Sur Yapı olarak ve biz Elmas ailesi olarak, 2011 yılında temelini attığımız aslında bir kentsel dönüşüm projesi. Kağıthane’yi bilen bilir, o günlerde buranın etrafına baktığınızda hayli siyah, gri ve bir çöküntü alanı uzaklığındaydı. Ve bizler de bu misyonla Kağıthane Belediye Başkanlığımız ile birlikte bu planı hayata geçirdik. Sayın Lider ve grubuna şükranlarımızı arz ediyoruz. 2013 yılında hizmete açtık. Yalnızca alışveriş merkezi değil tıpkı vakitte bir ömür merkezi de oldu. Sayın Bakanımızla tahminen bu fikri birinci görüşenlerden biriyim. Alışveriş merkezlerin bu türlü bir şeyi nasıl yapsak nasıl olur diye bu kanısını benimle paylaşmıştı. Ben de çok düzgün olacağını, bizim her türlü takviyesi vereceğimizi söz etmiştim. Artık buna kültür sıfatı da eklenmiş oldu. Kütüphanemizle AVM’miz bir hayat ve kültür merkezi olmuş olacak. İlme, irfana, kültüre dayanak olma fırsatı verdikleri için Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

“Sur Yapı olarak kültür ve sanata olan takviyemizi sürdüreceğiz”

Elmas; “Biz Sur Yapı kümesi ve Elmas ailesi olarak, çıkarımızı tekrar dönüp milletimizle paylaşmaktan büyük memnunluk duyuyoruz. Bunu her vakit bir vazife olarak addettik. Bir yandan çalışmalarımızı sürdürürken bir yandan da kültür sanat faaliyetlerine, hayır işlerine elimizden geldiğince dayanak olmaya çalışıyoruz. Geçmişte yaptığımız kültür faaliyetlerimizden birkaç örnek verecek olursak; toplumsal, kültürel ve eğitim alanında birçok proje oluşturduk ve birçok projeye de katkı sağladık. Elmas ailesi olarak toplumsal sorumluluk kapsamında çok sayıda okul, anaokul, cami, sıhhat ocağı, kültür merkezi ve toplumsal tesis inşa ettik. 2016 yılında İstanbul’un yeni ilim irfan yuvası Prof. Dr. Necmettin Erbakan Külliyesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle hizmete açtık. 9 bin metrekarelik alanda 70 bin kitap kapasiteli kütüphanesi, kadın-çocuk ve gençlik kıraathaneleri, enderun mektebi, çocuk kulübü, etüd ve üniversite hazırlık sınıfları, sanat atölyeleri, seminer salonları, cami ve müftülük binasından oluşuyor. Yeniden burada, Axis Kağıthane AVM’mizde, Kağıthane Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle bayan el emeğini destekleyen bir projeyi hayata geçirdik. Nisan ayında açılışı yapılan “Axis Kağıthane Sanat Merkezi Satış Noktası” ile pandemi nedeniyle konutlarında kalmak durumunda olan kursiyerlerin eserlerini satmalarına ve aile bütçesine katkı sağlamalarına takviye sağladık” dedi.

“Gençlerin ders çalışma ve okuma alanı gereksinimine yanıt veriyoruz”

Merasimin açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan; “ Uzun yıllar belediye başkanlığı yaparken bir gün İstiklal Caddesi’nde kafelerin doluluğu gözüme çarptı. Gençlerin ders çalışmak için kafelere geldiğini öğrendim. Liseli bir küme önümüz kesti ve “Başkanım, biz konutta gürültüden ders çalışamıyoruz, ders çalışacak yer istiyoruz” dediler. Evvel tereddüt ettim, sahiden bu türlü mi diye. Bu fikrin peşine düştüm. Ve baktım ki, sahiden kafelere ders çalışmaya giden önemli bir kitle var. Türkiye’de 1300 tane kütüphane var. Hangi vilayete giderseniz gidin hepsi dolu. Gençlerimiz, çocuklarımız ders çalışacak alan arıyorlar. O nedenle kütüphaneye muhtaçlığın varlığını sorgulamanın manası da yok. Bakanlık olarak, AVM’lere kütüphane açıyoruz fakat yerlerini, konseptlerini çizip geri kalanını AVM’lere veriyoruz. İçinin dekorasyonu dahil onlar karşılıyor. Buraya asla kira ödemiyoruz. Wifi, paklık vs. üzere fiyatlarını biz ödemiyoruz. Biz yalnızca kitaplarını ve kütüphanecisini koyuyoruz” dedi.

“Kitaba yakın olmak önemli”

Demircan şöyle devam etti: “İnsanoğlu bütün tarih boyunca biriktirdiklerini ya yapılarda göstermişlerdir ki buna somut miras diyoruz. Bir de hislerini yazarak korudukları somut olmayan miras vardır. Hayatta deneyimler çabucak edinilmiyor. Ya dinleyeceksiniz ya okuyacaksınız. Ben hangi yaşta olursa olsun insanların kitapla fiziki yakınlarının değerli olduğunu düşünüyorum. Gençlerimizi kitapla ve onları yazan yazarlarla buluşturmak bizlerin görevi. Bu his ve kanılarla emeği geçen herkese, Altan Elmas’a çok teşekkür ediyorum. Altan Beyefendi Taksim Camii’sini de yaptı biliyorsunuz. Allah razı olsun. Çok hoş bir eser çıktı. Orada da tekrar yanı başında bir kütüphane planlıyoruz. İnşallah yakında onun da açılışını yapacağız.”

“İnsana dokunmak lazım”

Merasime katılan Vilayet Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz; “Kitap, kütüphane, yer bunların hepsinin bir manası var, o da insan. Beşere uzanmayan, beşere dokunmayan, beşere ulaşmayan hiçbir çalışmanın manası yok. Her yere kitap, her yere kütüphane ve her yere insanı ulaştırmak lazım. Bu manada Sur Yapı ve idaresini, Kağıthane Belediye Liderimizi tebrik ediyorum. Bakanlığımızın bu hoş faaliyetinin de, Türkiye kültür tarihinde yeniliği ve gelişimi dikkate alan bir sayfa olarak yer alacağına inanıyorum” dedi.

7’den 70’e herkese hitap edecek

Axis Kağıthane AVM Kütüphanesi hem Kültür ve Turizm Bakanlığı hem de Kağıthane Belediyesi’nin takviyesiyle 4 bini aşkın yapıtla okurların hizmetine sunuldu. Lise ve üniversiteye hazırlanan yahut üniversitede eğitim gören gençlerin ders çalışma alanlarına duydukları gereksinimi giderecek bir alan sunması, edebiyat ve sanat içerikli etkinlikler, imza günleri ve söyleşilere mesken sahipliği yapması bakımından da büyük değer arz eden Axis Kağıthane AVM Kütüphanesi, 7’den 70’e herkese hitap edecek.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı