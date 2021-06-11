Ayak ağrılarına karşı ayak tabanlığı

Ayak tabanlıklarının ayakta görülen rahatsızlıkların tedavi edilmesinde, günlük hayattaki aktivitelerde konforun sağlanmasında, spor yaparken esirgeyici ve sakatlık önleyici tesir sağlamada kullanılan eserler olduğunu belirten Öğretim Vazifelisi Kübra Akkalay, tabanlıklar ile ayağa binen yükün uygun halde dağılmasının sağlandığını söz etti.

Ayak tabanlığı, konforu sağlayarak performansı artırıyor

Ayak tabanlığının rahatsızlıkları çözmeye yardımcı olduğunu, günlük ömürde ve tüm spor aktiviteleri esnasında kullanılabildiğini vurgulayan Akkalay, “Gün içerisinde yürüme, koşma, ayakta durma üzere aktiviteler ayak ağrılarına neden olabiliyor. Bu durumlarda ayak tabanlıkları kullanılarak ağrılarını hafifletmenin ve gidermenin mümkün olduğunu söyleyebiliriz. Ayak tabanlığı, konforu sağlayarak performansı da artırıyor. Ayakta görülen sorunlar ortasında düztaban, taban yüksekliği, içe yahut dışa basma, topuk dikeni, hudut sıkışmaları ve nasırlar sayılabilir. Bu sorunları ayak tabanına uygun tabanlık ve hakikat ayakkabı seçimi ile tedavi etmek mümkün.” dedi.

Ayak tabanlığı bireye özel olmalı

Tabanlığın ayağa uygun olabilmesi için ayak kalıbının yanlışsız alınmasının ehemmiyetine dikkat çeken Üsküdar Üniversitesi SHMYO Öğretim Vazifelisi Kübra Akkalay, “Tabanlıklardaki dayanak noktaları, kamalar, nasır oyukları kıymetlendirilerek bireye özel gereç seçimi ile tabanlık hazırlanmalı. Bireye özel tabanlık yapılırken ayak tabanındaki basınç dağılımı eşitlenerek şahsileştirilmiş tabanlık tasarlanmalı.” diye konuştu.

Hibya Haber Ajansı