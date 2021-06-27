Ayakkabı devi FLO, Social Media Awards’tan iki ödül birden aldı

Ayakkabı dalının pazar başkanı FLO, toplumsal medyanın en güzellerinin belirlendiği Social Media Awards Turkey 2021’de iki ödül birden aldı. Türkiye’deki tüm marka ve ajansların toplumsal medya performanslarının değerlendirildiği yarışta, başarılı markalar altın, gümüş ve bronz kategorilerinde ödüllendirildi.

Marketing Türkiye ve BoomSonar tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Social Media Awards Turkey 2021 mükafatları, BoomSonar’ın “Sosyal Medya Marka Endeksi” olan SocialBrands’ın 30’dan fazla data kriterine nazaran belirleniyor. Data Analitiği Mükafatları için her yıl olduğu üzere bu yıl da 55 binden fazla toplumsal medya marka hesabı SocialBrands puanlarına nazaran analitik olarak incelendi. FLO, SocialBrands’in Data Analitiği Mükafatları kısmı ‘ayakkabı’ kategorisinde altın mükafatın sahibi olarak doruğa tırmanırken, Polaris de tıpkı kategoride ikinci olup gümüş mükafata layık görüldü.

Türkiye ayakkabı bölümünün lokomotif markası olarak toplumsal medyadaki performansımızla doruğa layık görülmekten gurur duyduklarını tabir eden FLO Ticari Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı Volkan Sezgin, “Son yıllarda toplumsal medya gitgide artan bir ivme ile markalar için öncelikli mecra haline geldi. Müşterilerimize eserlerimizi anlatabilmek, dikkatlerini çekmek, ilham vermek, ferdî tecrübe sunabilmek için ağır uğraş harcıyoruz. Pandemi periyodunda de tüketicilerin artan dijital medya kullanım alışkanlıklarına paralel olarak toplumsal medya bağlantı çalışmalarımızı ağırlaştırdık. Toplumsal medyada gerçekleştirdiğimiz çeşitli kampanyalarımız, tüketicilerimiz tarafından ilgiyle takip edildi. Bu alanda gösterdiğimiz başarılı performansımızla binlerce toplumsal medya hesabının değerlendirildiği Social Media Awards Turkey 2021 ödüllerinde tepeye tırmanmış olmamız nitekim gurur verici. Bundan sonra da toplumsal medyayı en yeterli formda kullanmaya uğraş ederek, başta müşterilerimiz olmak üzere, herkes için bedel katan yarar yaratan çalışmalar sunacağız” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı