Ayakta ağrıya neden olan 6 sorun

Yürümeyi, ayakta durmayı zorlaştıran ve hasebiyle da günlük ömrü önemli biçimde etkileyebilen ayak ağrısı aslında kaygı edilebilecek boyutta yaygın bir sorun. Amerikan Podiatrik Tıp Derneği’nin 2014 yılında yaptığı bir araştırmaya nazaran; insanların yüzde 77’si önemli formda ayak ağrısı yaşıyor. Uygun olmayan ayakkabı kullanımı, diyabet ve yaşlanma ayak problemlerinin ortaya çıkmasındaki risk faktörleri ortasında yer alıyor. Ağrıyı geçirmek için öncelikle ağrının kaynağını bilmenin kıymetli olduğuna da işaret eden. Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Doç. Dr. Onur Kocadal, tüm ayak ağrılarının önemli olmadığını lakin tekrar de görmezden gelinmemesi gerektiğinin altını çizdi.

En yaygın görülen ayak meselelerinden biri; Halluks Valgus

Ayak başparmağının (halluks) lateral (yana doğru) sapması olarak tanımlanan bu sorun en yaygın görülen ayak hastalıkların başında geliyor. Ortaya çıkmasında dar ve sıkı ayakkabılar değerli bir etkeni oluşturuyor. Dar ayakkabıların yaygın kullanımı nedeniyle bu sorunun bayanlarda daha sık görüldüğünü söyleyen Doç. Dr. Onur Kocadal, “Ayakların gün içinde uzun saatler boyunca birebir ayakkabı içerisinde kalması, ayakkabıların kalitesiz olması, hava almaması, seçilen ayakkabının ayak biçimine tam olarak uymaması ayak sıhhatini bozar ve “Halluks Valgus” gelişimine neden olabilir” dedi.

Doç. Dr. Onur Kocadal’in verdiği bilgiye nazaran, halluks valgus semptomları ortasında; ayağın yanında gözle görülür yumru oluşması, ayak başparmağı üzerinde yahut etrafında hassasiyet hissi, başparmağın altındaki kemikte nasır oluşması, ayak başparmağını hareket ettirmede zorluk, yürürken ayak başparmağında ağrı bulunması yer alıyor.

Doç. Dr. Kocadal, “Ayak başparmağının sapması öncelikle yana yanlışsız gerçekleşse de ilerleyen safhalarda ayak başparmağının ucu ve tırnak da ön düzlemde yana gerçek döner. Gut hastalığında da ayak başparmağı ekleminde kızarıklık ve şişlik görülür. Hasta gece şiddetli bir ağrıyla uyanır. Bu üzere durumlarda bireyde halluks valgus değil gut hastalığı düşünülmelidir” dedi.

2’nci ayak parmağı uzun olanlarda çarpık parmak daha sık görülüyor

Ayak başparmağında halluks valgus görüldüğünde yanında yer alan ikinci parmak, başparmağın üzerine çıkması durumunda çarpık parmak olarak tanımlanan durum ortaya çıkıyor. Özellikle 2’nci parmağı uzun olan şahıslarda çarpık parmağın daha sık görüldüğünü söyleyen Doç. Dr. Onur Kocadal, “Bu sorunu düzeltmek için, başparmağı düzeltirken 2’nci parmak tendonunun da düzeltilmesi gerekir” halinde konuştu.

Düztabanlık 30’lu yaşlardan sonra da ortaya çıkabilir

Düztabanlık ya da başka ismiyle taban çökmesi de ayak ağrılarının nedeni olabiliyor. “Taban çökmesi, ayağın olağanda olması gereken iç uzun kavsinin kaybolarak topuğun dışa hakikat kayması ile karakterize bir ayak deformitesidir” diyen Doç. Dr. Onur Kocadal, bu sorunun doğuştan olduğu üzere sonradan da gelişebileceğine işaret etti. Erişkin yaşa kadar olağan bir ayağa sahip olan erişkinlerde 30’lu 40’lı yaşlardan sonra da düztabanlık gelişebileceğini anlatan Doç. Dr. Onur Kocadal kelamlarına şöyle devam etti: “Bunun en önemli nedenleri ortasında; romatolojik hastalıklar, nörolojik sorunlar, denetimsiz diyabete bağlı his kusurları gelebiliyor ayrıyeten kısa aşil ve hatta osteoporoz olabileceği üzere altta yatan hiçbir hastalık olmaksızın çok kilo, uygunsuz ayakkabı seçimi, ağır sporlar üzere ayağın çok makûs kullanımı da düztabanlığa yol açabilir. Altta yatan sorunun tespiti ve sorunun boyutuna nazaran de farklı tedavi yaklaşımları uygulanır’’ dedi.

Nasır da ağrıya neden olabiliyor

Ayaklarda ve topuklarda görülen nasırların da ayak ağrılarına yol açabileceğine işaret eden Doç. Dr. Onur Kocadal, nasırın geçmesi için nasıra yol açan sürtünme ya da baskı nedeninin ortadan kaldırılması gerektiği bilgisini verirken şunları da söyledi; “Bu nedenle de ayağı sıkmayan ayakkabıların giyilmesi kıymet taşıyor. Ayağın içinde rahat edebildiği, tabanı darbe emici, yumuşak ve topuk kısmı ön kısmına nazaran hafif yüksek ayakkabılar kullanım için en uygun olanlardır. Hoş ve bakımlı görünmek kadar rahat etmenin de kıymetli olduğu da unutulmamalı” dedi.

Kimi vakit halk ortasında siğil denilen ve viral bir enfeksiyon olan “verrü” nün nasırla karıştırabileceğine dikkat çeken Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Onur Kocadal, “Siğil oluşumu sırasında birinci olarak cilt üzerinde ortası çukur etrafı düz dairesel bir iz formunda kendini gösterir. Vakit içerisinde ayak tabanı siğilleri sarı renkli ve kabuklu görünüm kazanır. Bu türlü oluşumlar görüldüğünde öncelikle bir dermatoloji uzmanına başvurulmalıdır” diye konuştu.

Topuk dikeni altta yatan farklı bir probleme da işaret edebilir

Topuk kemiğine (kalkaneus) bağlı sonradan gelişen küçük kemiksel çıkıntılar olarak belirtilen topuk dikeni, altta yatan bir sıhhat problemine bağlı olarak gelişebileceği üzere bağımsız olarak da ortaya çıkabiliyor. Sorunun ortaya çıkmasında, kaslar ve bağlar üzerindeki uzun periyodik zorlanma tesirli olduğu üzere aşırı kilo ve uygunsuz yahut yıpranmış ayakkabılar giyilmesi de topuk dikenini ortaya çıkabiliyor.

Doç. Dr. Kocadal şu bilgileri verdi ; “Bu diken sanıldığı üzere aşağıya yanlışsız batacak bir diken olmayıp öne yanlışsız ayak tabanının altındaki, ayağın yandan bakıldığında yay üzere durmasını sağlayan bantın içine gerçek gelişir. Bu dikensi çıkıntılar topuğun önünde ayak kemerinin çabucak altında olabildiği üzere topuğun ardında da ortaya çıkabiliyor. Topuğun ardında gelişen dikensi görünüm sıklıkla aşil tendon sıkıntıları ile ilişkilendirilir. Aşil tendiniti olarak bilinen bu durumda ayağın ön kısmına basınç uygulanması hassasiyet ve topuk ağrısında artışa neden olur. Hastalar bunu bilhassa merdiven inip çıkarken yahut yere çömeldiklerinde hissederler. Sorunun tedavisi için, soğuk uygulama, ilaç tedavisi üzere farklı sistemlerden yararlanılır” dedi.

Efor sonrası ağrılar deveran sorunlarına işaret ediyor

Ayakta, bacaklarda oluşabilecek sirkülasyon bozuklukları ve damar sertliğinin de ayaklarda ağrıya neden olabildiğini söyleyen Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Ortopedi Uzmanı Doç. Dr. Onur Kocadal, kelamlarına şöyle devam etti: “Bu ağrıyı öteki ağrılarla karıştırmak mümkün değil. Çünkü en besbelli özelliği muhakkak bir efor sonrası ortaya çıkması ve kişiyi yürüyemez noktaya getirmesi oluyor. Hasta bu durumu ‘en fazla 500 metre yürüyebiliyorum, sonra ağrıdan ötürü durmam gerekiyor’ diye anlatıyor. Bu şikâyetleri olan hastaların vakit kaybetmeden bir kalp-damar cerrahisi uzmanına başvurması gerekiyor” dedi.

Hibya Haber Ajansı