Aydem Enerji’nin “S-enerji” programı, gençlere online staj imkanı sunuyor

İnsan kaynakları süreçlerinde dijitali en tesirli kullanan kurumlar ortasında yer alan, Türkiye’nin en büyük entegre güç şirketlerinden Aydem Güç, uygulamaya aldığı S-enerji Staj Programı’yla gençleri iş hayatını tanımaya davet ediyor.

11 bini aşkın çalışan ve 40 yılı aşkın tecrübesiyle güç bölümünün başkan kuruluşları ortasında yer alan Aydem Güç, iş hayatına adım atmaya hazırlanan gençler için “S-enerji” online staj programını hayata geçirdi. Temmuz – Eylül 2021 ayları ortasında üç aylık periyodu kapsayacak online programa Meslek Yüksek Okulu, Üniversite ve Yüksek Lisans öğrencileri başvurabiliyor. Müracaatlar 6 Haziran tarihine kadar “kariyer.net” üzerinden yapılabiliyor.

İş hayatına enerjik başlangıç

Öğrencilere farklı projelerde misyon alma fırsatı vererek mesleksel bilgi ve tecrübe edinme imkanı sunan online staj programı kapsamında ayrıyeten, çeşitli mevzu başlıklarında düzenlenecek eğitim ve webinarlar ile stajyerlerin şahsî gelişimlerine de takviye sağlanacak.

“Genç yetenekler ile ailemiz ortasında köprü kuracak projelere yoğunlaşıyoruz”

Gelecek yılları hayal edip, teknolojinin sunduğu imkanlar ile öncü projelere odaklandıklarını, böylelikle gençlerle yenilikçi platformlar aracılığıyla buluştuklarını söyleyen Aydem Güç İnsan Kaynakları Küme Yöneticisi Fatih İslamoğlu şöyle konuştu; “Dünyanın nereye gittiğini izleyerek, stratejilerimizi bu istikamette belirliyor; tüm çalışanlarımız için olduğu üzere, ortamıza yeni katılacak stajyerlerimiz için de uygun ortamları yaratmaya odaklanıyoruz. S-enerji Staj Programımız ile sene içinde 3 başka küme halinde öğrencileri iş hayatıyla tanıştıracağız. Bunun yanı sıra, mesleklerini geliştirmelerine yardımcı olacak eğitim programları ile potansiyellerini açığa çıkarmalarına takviye vereceğiz. Öğrencilerimizi ortak sinerji oluşturmaya, ömür uzunluğu öğrenmeye inanan büyük bir ailede yer almaya davet ediyoruz”.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı