Aydem Perakende, Kategorisinde Ege Bölgesi’nin En İyi İşvereni Olmanın Gururu Yaşıyor!

Ege Bölgesi’nin vazifeli elektrik tedarik şirketi Aydem Perakende, çalışan markası alanında hayata geçirdiği projeler,insan kaynağına ve yenilikçi kurumsal uygulamalarına yaptığı yatırımlarla, Great Place to Work® Türkiye’nin En Âlâ Patronları Özel, Bölüm ve Bölge Ödülleri’nde “Ege’nin En Âlâ İşverenleri’’ kategorisinde 250 ve üstü çalışanı olan şirketler ortasında birincilik mükafatını kazandı.

İş yeri kültürü ve çalışan memnuniyeti konusunda 60’tan fazla ülkede hizmet veren Great Place to Work® Enstitüsü’nün yürüttüğü programa katılarak, Şubat 2021’de “Harika Bir İş Yeri” olarak sertifikalandırılan Aydem Perakende; Nisan 2021’de Great Place to Work® Türkiye’nin En Güzel Patronları 2021 Listesi’nde yer alarak muvaffakiyetini taçlandırmıştı. Aydem Perakende artık ise “Ege’nin En Yeterli İşverenleri’’ kategorisinde 250 ve üstü çalışanı olan şirketler ortasında birincilik mükafatını kazanarak Ege Bölgesi’nin en yeterli patronu seçildi.

Great Place to Work® Enstitüsü’nün 30 yıla dayanan deneyimiyle gerçekleştirdiği araştırmalar sonucunda hazırlanan listelerde, kurum içerisinde itimat kültürünü sağlamlaştırmış, şeffaflık, kadro ruhu ve inanç kültürünü içselleştiren ve çalışanları tarafından başarılı bulunan şirketler yer alıyor.

Çağdaş Demirağ: Her bir çalışanımız için harika bir iş yeri yaratabilmek hedefiyle insan kaynağı yatırımlarımızı sürdüreceğiz!

250 ve üstü çalışan kategorisinde Ege Bölgesi’nin En Güzel Patronu Ödülü’nü kazanan Aydem Perakende’nin Genel Müdürü Çağdaş Demirağ şunları söyledi: “Çalışma arkadaşlarımız için aldığımız her karar, yaptığımız her bir yeni uygulama bizlere sürdürülebilir bir büyüme ve muvaffakiyet olarak geri dönüyor. Bağımsız ve saygın bir kurum olan Great Place To Work® Enstitüsü tarafından yapılan anket ve araştırmalar sonucunda sırasıyla aldığımız muvaffakiyetler, gerçek yolda olduğumuzu net olarak gösteriyor.

Bölümümüzde ve Ege Bölgesi’nde öncü pozisyonda olmamızı sağlayan ve her kezinde yükselen bir ivmeyle devam eden başarılarımızın asıl kaynağı; yarattığımız güçlü kurum kültürümüzün ve yenilikçi çalışma siyasetlerimizin kıymetli çalışma arkadaşlarımız tarafından özveriyle benimsenerek sahiplenilmesi.

Tüm dünyayı tesiri altına alan ve iş ömründe yepisyeni bir vizyona geçmemizi sağlayan global salgına karşın, ‘’Ege Bölgesi’nin En Âlâ İşvereni’’ unvanını kazanmaktan ötürü hem keyifli hem de gururluyum. Başarılarımızı sürdürülebilir kılarak; her bir çalışanımız için kusursuz bir iş yeri yaratma uğraşımızı daha da büyük bir istekle devam ettireceğiz. Önümüzdeki devirde Ege Bölgesi başta olmak üzere tüm Türkiye genelinde nitelikli insan kaynağı yatırımlarımızı sürdürerek kesimimize ve ülkemize katma bedel sağlamaya devam edeceğiz”.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı