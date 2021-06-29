Aydem Yenilenebilir Enerji Yönetim Kurulu’na İki Önemli Atama

Türkiye’nin yalnızca yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan güç üreten en büyük şirketi Aydem Yenilenebilir Güç, idare takımını deneyimli ve başarılı iki yönetici ile güçlendirdi.

Tecrübeli iş insanları Dilek Bil ve Serpil Demirel, bağımsız idare şurası üyesi olarak Aydem Yenilenebilir Güç Ailesi’ne katıldılar.

Türkiye’nin portföyünün yüzde 100’ü yenilenebilir kaynaklardan oluşan en büyük şirketi Aydem Yenilenebilir Enerji’nin idare grubuna iki başarılı isim katıldı. İş insanları Dilek Bil ve Serpil Demirel, Haziran 2021 prestijiyle Aydem Yenilenebilir Güç Bağımsız İdare Heyeti Üyesi olarak vazifeye başladılar.

University of North Texas’ta uluslarası finans ve milletlerarası pazarlama kısmından yüksek lisans derecesine sahip olan Dilek Bil, 1985 ve 1994 yılları ortasında, American Express Bank, Koç- Amerikan Bank, BNP-AK-Dresdner ve Societe Generale’de kredi ve pazarlama alanlarında bankacılık yaptı. 1994-2013 yılları ortasında kendi kurduğu, Kangaroo İrtibat ve Danışmanlık ile birçok ulusal ve memleketler arası markaya stratejik marka bağlantısı ve yaratıcı reklam tahlilleri konusunda hizmet veren Bil, 2016 yılı prestijiyle Akmerkez GYO İdare Konseyi Bağımsız Üyesi olarak vazife alıyor. Bil, WWF Türkiye, KAGİDER, Türkiye Giysi Sanayicileri Derneği, KAGİDER, Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER) üzere sivil toplum kuruluşlarında da yöneticilik yapıyor.

ODTÜ Metalürji Mühendisliği Bölümü’nden lisans derecesine sahip olan Serpil Demirel, mesleğine 1993 yılında Eczacıbaşı bünyesindeki Tabiat Madencilik Şirketi’nde satış mühendisi olarak başladı. Eczacıbaşı bünyesindeki Esan’da sırasıyla Yurtiçi Satış Müdürlüğü, Pazarlama Satış Müdürlüğü, Pazarlama Satış Yöneticiliği ve Genel Müdür Yardımcılığı vazifelerini de üstlenen Demirel, 2015 – 2021 yılları ortasında birebir şirkette Genel Müdür ve CEO olarak çalıştı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı