Aydın Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezleri Çanakkale Ruhunu Canlandırdı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, bir kahramanlık destanı olan Çanakkale Zaferi’nin 107. yıl dönümünde, “18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Gecesi” düzenledi. Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte, tiyatro oyunları ile Çanakkale Zaferine damga vurmuş olaylar sahnelendi.

Gençlik Kültür Merkezi öğrencilerinden muhteşem performans

Gençlerin; kültür, sanat ve eğitim alanındaki birçok ihtiyacına cevap veren Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezleri, üretken yapısı ile dikkat çekiyor. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan büyük zaferin yıl dönümü için sorumlu eğitmenler eşliğinde çalışan öğrenciler, tarihi karakterlere bürünerek gösterdikleri muhteşem performans ile izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattılar.

Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

Çanakkale savaşında yaşanan kahramanlıkları ve tarihsel olayları izleyicilere hissettiren etkileyici performanslar sergileyen oyuncular, “Asker Uğurlama” “Nusret Mayın Gemisi” “Seyit Onbaşı” “Asker Mektupları” ve “Mustafa Kemal Atatürk’ün Seslenişi” sahnelerini canlandırdılar. Etkinlikte ayrıca, “Çanakkale Türküsü” “Selanik Türküsü” ve “Zafer Marşı” eserleri de seslendirildi. Anma gecesine yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, Çanakkale ruhunu yeniden yaşatan bir etkinliğe imza atıldığını belirterek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı