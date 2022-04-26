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Ana Sayfa Kültür & Sanat 26 Nisan 2022 10 Görüntüleme

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin 23 Nisan Yarışmasının Ödülleri Verildi

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin 23 Nisan Yarışmasının Ödülleri Verildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 102. yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren çocuklara hediyeleri verildi.

Dereceye giren çocuklara hediyelerini veren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aydın Milletvekili Sayın Bülent Tezcan ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanvekili Evrim Karakoz, çocuklara hayatlarında başarılar diledi.

Yarışmada anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencileri arasında dereceye giren onlarca çocuğa bisikletten akıllı saate, tabletten satranca birçok ödül verildi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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