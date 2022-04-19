AKM Çocuk Sanat Festivali’nin İkinci Gününde Dans Ettiler, Şarkı Söylediler, Çok Eğlendiler

AKM Çocuk Sanat Festivali’nin İkinci Gününde Dans Ettiler, Şarkı Söylediler, Çok Eğlendiler

 Kültür sanatın İstanbul’daki kalbi Atatürk Kültür Merkezinde (AKM) gerçekleşen, AKM Çocuk Sanat Festivali
Ana Sayfa Gündem, Son Dakika 19 Nisan 2022 22 Görüntüleme

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Kuşadası’ndaki Büyük Altyapı Çalışması Devam Ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Kuşadası’ndaki Büyük Altyapı Çalışması Devam Ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, hizmet odaklı belediyecilik anlayışı ile çalışmalarını sürdürüyor. Davutlar Mahallesi’nden Güzelçamlı Mahallesi’ne kadar uzanan yağmur suyu deşarj hattında yapım çalışmaları devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun hizmet odaklı belediyecilik anlayışı ile büyük projeleri hayata geçiren Büyükşehir ekipleri, kentin her noktasında çalışmalarını sürdürüyor. Davutlar Mahallesi’nde başlayıp Güzelçamlı Mahallesi’ne kadar uzanacak olan yağmur suyu deşarj hattı altyapı çalışması hızla ilerliyor.

Yağmur suyu hattına köklü çözüm

Güzelçamlı Mahallesi’ne doğru devam eden çalışma ile 2160 m menfez, 5000 m kanal ve 2900 m boru hattı inşa ediliyor. Beton boru ve ızgaralı kanalların oluşturacağı hat; aşırı yağışlarda oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçecek ve yağmur sularının sorunsuz bir şekilde denize deşarj edilmesini sağlayacak.

Kuşadası’na uzun yıllar hizmet edecek bir altyapı yatırımı

Kuşadası’na uzun yıllar hizmet edecek, milyonlarca liralık köklü yatırımlar gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Özlem Çerçioğlu; Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerinde devam eden yağmur suyu deşarj hattı gibi birçok önemli projeyi eş zamanlı olarak sürdürdüklerini ve özellikle altyapı ağını güçlendiren büyük yatırımlara imza attıklarını belirtti.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Benzer Haberler

İlginizi çekebilir

Özuslu: “İzmir’i ülkemizin yüz akı olarak dünya ile buluşturmaktan büyük gurur duyuyoruz”

Özuslu: “İzmir’i ülkemizin yüz akı olarak dünya ile buluşturmaktan büyük gurur duyuyoruz”