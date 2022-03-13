Emre Kaya, “Usta Şarkılar” ile Jolly Joker’de

Emre Kaya, “Usta Şarkılar” ile Jolly Joker’de

 Beklenen projesi “Usta Şarkılar” için gün sayan Türk Pop Müziğin ünlü ismi Emre Kaya, 23 Mart Çarşamba gü
Ana Sayfa Spor 13 Mart 2022 31 Görüntüleme

Aydın’ın Sultanları Bolu’ya Geçit Vermedi: 3-0

Aydın’ın Sultanları Bolu’ya Geçit Vermedi: 3-0

“Aydın’ın Sultanları”, misli.com Sultanlar Ligi maçında evinde Bolu Belediyespor’u ağırladı. Mimar Sinan Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada fırtına gibi esen Aydın’ın Sultanları rakibine set vermeden maçı 3-0’lık net bir skorla kazandı.

Üstün bir oyun ortaya koyarak maça hızlı başlayan “Aydın’ın Sultanları”, ilk iki seti 25-14 önde kapattı. Üçüncü sette de sahaya etkili oyununu yansıtan Sultanlar, üst üste aldığı sayılar ile rakibini oyundan düşürdü bu seti 25-16 kazandı.

“Aydın’ın Sultanları” maç sonunda galibiyet pozunu maç boyunca kendilerini destekleyen genç seyircilerle verdi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise başarılı bir oyun ile maçı kazanan oyuncuları ve teknik heyeti tebrik etti.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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