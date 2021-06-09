Aygaz Otogaz’ın “Performans Canavarı” Şimdi Yeni Renkleriyle Satışta

Eser kalitesi, yaygın ve üstün hizmet anladyışıyla Türkiye’nin en çok tercih edilen otogaz markası olan Aygaz Otogaz, yüksek oktanlı otogazın üstün performansını anlatmak maksadıyla ürettiği dev Canavar Araba’nın oyuncağını, 3 farklı rengiyle tekrar çocuklarla buluşturuyor. Mavi-yeşil, sarı-turuncu ve kırmızı-siyah renk seçenekleriyle Aygaz Otogaz istasyonlarında satışa sunulan oyuncak Canavar Araba’larla minikler sevinirken, araç sahipleri de 200 TL’lik otogaz alımında 30 TL otogaz puan kazanıyor.

İstanbul, 02 Haziran 2021 – Türkiye’nin en çok tercih edilen önder LPG markası Aygaz, otogazın yüksek oktanlı ve yüksek performanslı bir yakıt olduğuna dikkat çekmek maksadıyla ürettiği Canavar Araba’nın oyuncak versiyonunu yeni renkleriyle tekrar çocukların beğenisine sunuyor. Mavi-yeşil, sarı- turuncu ve kırmızı-siyah olmak üzere üç farklı renkte üretilen oyuncak araçlar çocukların keyifli vakit geçirmesini sağlarken, otogazlı araç sahiplerine de toplamda 200 TL’lik otogaz alımlarında 30 TL meblağında otogaz puan ikram ediyor.

İkram otogaz kampanyasına katılmak isteyen araç sahiplerinin, Aygaz Otogaz istasyonlarında ve keyiflibahçe web sitesinde satışa sunulan oyuncak Canavar Araba’yı aldıktan sonra kutuda yer alan karekodu Aygaz taşınabilir uygulamasını kullanarak okutması gerekiyor. Araç sahipleri karekodu okuttuktan sonra 30 Kasım 2021 tarihine kadar yapacakları toplam 200 TL’lik otogaz alımında 30 TL ikram otogaz puanı kazanacak.

Kurulduğu 1961 yılından bu yana Türkiye’nin başkan LPG markası olan Aygaz, otogazın çevreci ve ekonomik olduğu kadar yüksek performanslı bir yakıt olduğunu anlatmak maksadıyla Türkiye’de birinci kere LPG’li Canavar Otomobil üretmişti.

6 metre uzunluğunda 3.5 genişliğinde ve 3.3 metre yüksekliğindeki dev araçla çekilen reklam sineması, araç şoförlerinin yanı sıra çocukların da büyük beğenisini kazanmıştı. Hergün milyonlarca araca yüksek oktanlı, çevreci ve ekonomik yakıt sunan Aygaz, araç sahiplerinden gelen talep üzerine, Canavar Araba’nın oyuncak versiyonunu da üretmişti.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı