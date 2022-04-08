Aylık en yüksek reel getiri külçe altında oldu

Aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde 2,42, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise 6,04 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Amerikan doları 1,99, BIST 100 endeksi 3,65, Euro 4,74, mevduat faizi (brüt) 7,34 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) 11,34 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından Amerikan doları 1,48 oranında kazandırırken, BIST 100 endeksi 0,25, Euro 1,37, mevduat faizi (brüt) 4,06 ve DİBS 8,20 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Finansal yatırım araçlarının aylık reel getiri oranları, Mart 2022

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde 9,98, TÜFE ile indirgendiğinde ise 5,21 oranında yatırımcısına en az kaybettiren yatırım aracı olurken; DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde 21,68, TÜFE ile indirgendiğinde ise 17,53 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Finansal yatırım araçlarının üç aylık reel getiri oranları, Mart 2022

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde 4,85, TÜFE ile indirgendiğinde ise 26,41 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olmuştur. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde 45,36, TÜFE ile indirgendiğinde ise 34,12 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Finansal yatırım araçlarının altı aylık reel getiri oranları, Mart 2022

Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri külçe altında gerçekleşti

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde 0,14, TÜFE ile indirgendiğinde ise 33,59 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı olmuştur.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Amerikan doları 11,44, Euro 18,00, BIST 100 endeksi 34,41, mevduat faizi (brüt) 45,82 ve DİBS 52,01 oranlarında yatırımcısına kaybettirmiştir. TÜFE ile indirgendiğinde ise Amerikan doları 18,14 ve Euro 9,40 oranlarında yatırımcısına kazandırırken; BIST 100 endeksi 12,50, mevduat faizi (brüt) 27,73 ve DİBS 35,98 oranlarında yatırımcısına kaybettirmiştir.

Finansal yatırım araçlarının yıllık reel getiri oranları, Mart 2022

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı