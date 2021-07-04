Aylin Engör “Oyuncu olmak bana özgür olmayı hissettiriyor.”

“Ufak Tefek Cinayetler” ve “Çukur” dizileriyle tanınan genç oyuncu Aylin Engör, tenis kortlarından setlere uzanan meslek serüvenini, oyunculuğun hayatındaki kıymetini ve ileriye yönelik maksatlarını MAGHaziran sayısı için anlattı.

Genç ve hoş oyuncu Aylin Engör, oyunculuk mesleğinin başlamasıyla birlikte ileride gerçekleştirmek istediği amaçlarını MAG okurları ile paylaştı.

“Birinci oyunculuk tecrübem biraz gergindi açıkçası zira takım çoktan kaynaşmıştı ve sonradan ortalarına dahil olmuştum. Lakin herkes o kadar sıcak karşıladı ki çok kısa müddette o gerginliğimi attım ve olmak istediğim yerde olduğumu anladım” diyen Aylin Engörkelamlarına şöyle devam etti: “Oyuncu olmak bana özgür olmayı hissettiriyor.”

Gelecekte bu röportajı okuduğunuzu düşünürsek kendinize ne söylemek isterdiniz sorusuna ise “Gelecekte bu röportajı okuduğumda, “Evet, tam da o vakitte hayal ettiğim üzere içinde olmayı istediğim birçok uygun projede yer aldım” demek istiyorum” halinde yanıt verdi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı