Ayrılık acısıyla başa çıkmak mümkün

Ayrılık, herkesin farklı biçimde deneyimlediği bir süreç… Her bağlantı kendi hatıra ve hislerini beraberinde getirdiği için bağın bitişi ve bireylerin hissettikleri de farklılık gösteriyor. Kimileri için kolay geçen ayrılık devri kimileri için sancılı olabiliyor. Kişinin ayrılık sürecini atlatmak için kendine vakit tanıması gerektiğini söyleyen DoktorTakvimi.com uzmanlarından Uzman Klinik Psikolog Cansın Alsancak, bu süreçle başa çıkma usullerini anlatıyor.

Ayrılık sonrası beyinde salgılanan hormonlar da değişiyor

Uzm. Klnk. Psk. Alsancak, yas olarak isimlendirilen bu süreçte inkâr, öfke, endişe, keder ve pazarlık kademelerinden geçildiğini, bütün bunların sonunda ise kabul ve rahatlamanın geldiğini söylüyor. Ayrılık periyodu atlatmak için belli bir vakit olmadığını belirten Alsancak, ilişkinin uzunluğu, paylaşılan tecrübeler, anılar, ayrılık sebebi ve his derinliği üzere birçok faktörün bu süreçte rol oynadığının altını çiziyor. Alsancak, ayrılığın kimyasına dair de değerli bilgiler paylaşıyor: “Ayrılık sonrasında beyinde nizamlı olarak salgılanan dopamin, serotonin ve oksitosin hormonlarında bir azalma gözlemlenebilir ve bu da nörolojik açlığa sebep olur. Bu kimyasallar beynin bağlantı müddetince alışkın olduğu düzeylere gelmezse kişi kaygılı, depresif ve yalnız hissedebilir. Klinik araştırmalara nazaran, bu yoksunluğu azaltmak için beşerler ayrılık devirlerinde beynin yeniden ödül merkezini çalıştıracak alışkanlıklara yönelebilir. Eski partnere dönme teşebbüsleri, düşünmeden yanlış romantik bağlara atılma, eski partnerin toplumsal medya hesaplarını denetim etme ve çekilmiş fotoğraflara bakma ödül merkezini canlandıran hareketlerdir fakat bu davranışların hiçbiri, beyni uzun vadede yaşadığı yoksunluktan kurtarmak için kâfi olmaz. Ayrılığın atlatılma müddetini uzatabilir” diyor.

Kendinizi suçlamak yerine yapan olun

Yas sürecinde hüzün ve kızgınlık üzere olumsuz hislerin hissedilmesinin doğal, bu hislerin kişinin kendisine ve etrafındakilere ziyan verecek boyutta olmadığı sürece olağan olduğunu hatırlatan Uzm. Klnk. Psk. Alsancak, şunları söylüyor: “Her şey bittikten sonra kendinizi yahut bir oburunu suçlaması kolay ancak bir o kadar da sıhhatsiz bir başa çıkma prosedürüdür. Geçmişte kalan keşkeleri ve ihtimalleri düşünmek size yardımcı olmaz. Bu nedenle kendinize karşı suçlayıcı olmak yerine yapan olmalısınız. Ayrılık sürecinde kendinizi terk edilmiş yahut yalnız hissedebilirsiniz. Bu hisler etrafta çiftler görülmesiyle tetiklenebilir. Bu türlü hissettiğinizde kendine, o kişiyi mi yoksa onunla beraberken edindiğiniz alışkanlıkları mı özlediğinizi sorun. Yalnız hissettiğinizde arkadaşlarınız yahut ailenizle vakit geçirmeniz yararlı olabilir ayrıyeten dışarı çıkarak, kurslara yazılarak ve yeni hobiler edinerek kendinizi meşgul etmek de isteyebilirsiniz. Bu durum sürecin kolay geçmesi için destekleyici olabilir lakin bunları hislerinizi yok saymak, inkar etmek için kullanırsanız duygusal patlamalar yaşayabilirsiniz” diyor.

Yeni bir bağlantı için tez etmeyin

Ayrılık sürecinin akabinde bazen yaşadığımız kaybı kısa müddette atlatmak için yeni bir münasebete başlayabiliyoruz. Ayrıldığımız kişinin yerine bir diğerini koyarak yoksunluğunu yaşadığı hisleri telafi etmeyi deneyebiliyoruz. Dürtüsel olarak verilen bu biçim kararların sonrasında pişmanlığa neden olabileceğini hatırlatan DoktorTakvimi.com uzmanlarından Uzman Klinik Psikolog Cansın Alsancak, kendimize kayıp ve yas hislerini yaşayacak vakit ve alan tanımamızın çok kıymetli olduğunun altını çiziyor. Ayrılıkla sağlıklı bir halde başa çıkma yollarından birinin de ayrılığı bir hayat deneyimi olarak görmek olduğunu söyleyen Alsancak, “Geçmişi değiştirmek mümkün değil fakat ileride birtakım şeyleri daha farklı yaşamak mümkün. Bu nedenle yaşadığınız alakadan edindiğiniz deneyimler çok değerlidir” diyor.

Kendinize vakit tanıyın

Alsancak, ayrılık sürecinin daha kolay atlatmak isteyenlere şu tavsiyelerde bulunuyor:

Ayrılıkla ilgili hislerin söz edilmesi bu süreci atlatmanın en sağlıklı tekniklerinden biridir. Bu nedenle ne hissettiğinizi anlatın zira Söz edilmeyen his ve niyetler kişinin içinde yaşamaya devam eder.

Yaşadığınız münasebetten neler öğrendiğinizi ve neler kazanıp kaybettiğini yazın. Bu sayede yaşadıklarınıza daha objektif halde bakabilirsiniz.

Her şeyi bir anda unutamazsınız. Bu nedenle kendinize vakit tanıyın ve şefkat gösterin.

Aile ve arkadaşlarınızla daha sık görüşün, bu sayede kendinizi daha az yalnız hissedersiniz.

Gelecekle ilgili olumlu düşünün, hayal edin. Bu formda motivasyonunuz da artar.

Yeni aktivitelerin deneyin. Hobilerinize, sevdiğiniz faaliyetlere vakit ayırın. Sevinçli müzikler dinleyip güldürü sinemaları izleyin. Bütün bunlar modunuzun yükselmesine yardımcı olur.

Yeme nizamınıza, uykunuza ihtimam gösterin, spor yapın.

Bu süreçle tek başınıza başa çıkmakta zorlanıyorsanız profesyonel bir uzmandan dayanak almanız en sağlıklı ve yanlışsız yol olacaktır.

Hibya Haber Ajansı