Ayrılık Acısıyla Başa Çıkmak Mümkün!

Biten bir ilginin akabinde herkes farklı hisler yaşıyor. Bazılarımız bu süreci kolay kolay atlatırken, bazılarımız aylarca biten bağının akabinde adeta yas tutuyor. DoktorTakvimi uzmanlarından Uzman Klinik Psikolog Cansın Alsancak, ayrılık sürecini daha kolay atlatmanın ipuçlarını paylaşıyor.

Ayrılık, herkesin farklı formda deneyimlediği bir süreç… Her münasebet kendi hatıra ve hislerini beraberinde getirdiği için bağın bitişi ve şahısların hissettikleri de farklılık gösteriyor. Kimileri için kolay geçen ayrılık devri kimileri için sancılı olabiliyor. Kişinin ayrılık sürecini atlatmak için kendine vakit tanıması gerektiğini söyleyen DoktorTakvimi uzmanlarından Uzman Klinik Psikolog Cansın Alsancak, bu süreçle başa çıkma sistemlerini anlatıyor.

Ayrılık sonrası beyinde salgılanan hormonlar da değişiyor

Uzm. Klnk. Psk. Alsancak, yas olarak isimlendirilen bu süreçte inkâr, öfke, endişe, keder ve pazarlık evrelerinden geçildiğini, bütün bunların sonunda ise kabul ve rahatlamanın geldiğini söylüyor. Ayrılık devri atlatmak için belli bir vakit olmadığını belirten Alsancak, bağın uzunluğu, paylaşılan tecrübeler, anılar, ayrılık sebebi ve his derinliği üzere birçok faktörün bu süreçte rol oynadığının altını çiziyor. Alsancak, ayrılığın kimyasına dair de değerli bilgiler paylaşıyor: “Ayrılık sonrasında beyinde tertipli olarak salgılanan dopamin, serotonin ve oksitosin hormonlarında bir azalma gözlemlenebilir ve bu da nörolojik açlığa sebep olur. Bu kimyasallar beynin alaka müddetince alışkın olduğu düzeylere gelmezse kişi telaşlı, depresif ve yalnız hissedebilir. Klinik araştırmalara nazaran, bu yoksunluğu azaltmak için beşerler ayrılık periyotlarında beynin tekrar ödül merkezini çalıştıracak alışkanlıklara yönelebilir. Eski partnere dönme teşebbüsleri, düşünmeden yanlış romantik alakalara atılma, eski partnerin toplumsal medya hesaplarını denetim etme ve çekilmiş fotoğraflara bakma ödül merkezini canlandıran hareketlerdir. Fakat bu davranışların hiçbiri, beyni uzun vadede yaşadığı yoksunluktan kurtarmak için kâfi olmaz. Ayrılığın atlatılma mühletini uzatabilir.”

Kendinizi suçlamak yerine yapan olun

Yas sürecinde keder ve kızgınlık üzere olumsuz hislerin hissedilmesinin doğal, bu hislerin kişinin kendisine ve etrafındakilere ziyan verecek boyutta olmadığı sürece olağan olduğunu hatırlatan Uzm. Klnk. Psk. Alsancak, şunları söylüyor: “Her şey bittikten sonra kendinizi yahut bir oburunu suçlaması kolay ancak bir o kadar da sıhhatsiz bir başa çıkma prosedürüdür. Geçmişte kalan keşkeleri ve ihtimalleri düşünmek size yardımcı olmaz. Bu nedenle kendinize karşı suçlayıcı olmak yerine yapan olmalısınız. Ayrılık sürecinde kendinizi terk edilmiş yahut yalnız hissedebilirsiniz. Bu hisler etrafta çiftler görülmesiyle tetiklenebilir. Bu türlü hissettiğinizde kendine, o kişiyi mi yoksa onunla beraberken edindiğiniz alışkanlıkları mı özlediğinizi sorun. Yalnız hissettiğinizde arkadaşlarınız yahut ailenizle vakit geçirmeniz yararlı olabilir. Ayrıyeten dışarı çıkarak, kurslara yazılarak ve yeni hobiler edinerek kendinizi meşgul etmek de isteyebilirsiniz. Bu durum sürecin kolay geçmesi için destekleyici olabilir. Lakin bunları hislerinizi yok saymak, inkar etmek için kullanırsanız duygusal patlamalar yaşayabilirsiniz.”

Yeni bir alaka için tez etmeyin

Ayrılık sürecinin akabinde bazen yaşadığımız kaybı kısa müddette atlatmak için yeni bir bağlantıya başlayabiliyoruz. Ayrıldığımız kişinin yerine bir oburunu koyarak yoksunluğunu yaşadığı hisleri telafi etmeyi deneyebiliyoruz. Dürtüsel olarak verilen bu stil kararların sonrasında pişmanlığa neden olabileceğini hatırlatan DoktorTakvimi uzmanlarından Uzman Klinik Psikolog Cansın Alsancak, kendimize kayıp ve yas hislerini yaşayacak vakit ve alan tanımamızın çok kıymetli olduğunun altını çiziyor. Ayrılıkla sağlıklı bir formda başa çıkma yollarından birinin de ayrılığı bir hayat deneyimi olarak görmek olduğunu söyleyen Alsancak, “Geçmişi değiştirmek mümkün değil lakin ileride kimi şeyleri daha farklı yaşamak mümkün. Bu nedenle yaşadığınız ilgiden edindiğiniz deneyimler çok değerlidir” diyor.

Kendinize vakit tanıyın

Alsancak, ayrılık sürecinin daha kolay atlatmak isteyenlere şu tavsiyelerde bulunuyor:

Ayrılıkla ilgili hislerin tabir edilmesi bu süreci atlatmanın en sağlıklı metotlarından biridir. Bu nedenle ne hissettiğinizi anlatın. Zira Tabir edilmeyen his ve fikirler kişinin içinde yaşamaya devam eder.

Yaşadığınız alakadan neler öğrendiğinizi ve neler kazanıp kaybettiğini yazın. Bu sayede yaşadıklarınıza daha objektif formda bakabilirsiniz.

Her şeyi bir anda unutamazsınız. Bu nedenle kendinize vakit tanıyın ve şefkat gösterin.

Aile ve arkadaşlarınızla daha sık görüşün, bu sayede kendinizi daha az yalnız hissedersiniz.

Gelecekle ilgili olumlu düşünün, hayal edin. Bu biçimde motivasyonunuz da artar.

Yeni aktivitelerin deneyin. Hobilerinize, sevdiğiniz faaliyetlere vakit ayırın. Sevinçli müzikler dinleyip güldürü sinemaları izleyin. Bütün bunlar modunuzun yükselmesine yardımcı olur.

Yeme sisteminize, uykunuza ihtimam gösterin, spor yapın.

Bu süreçle tek başınıza başa çıkmakta zorlanıyorsanız profesyonel bir uzmandan dayanak almanız en sağlıklı ve yanlışsız yol olacaktır.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı