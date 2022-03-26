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Ana Sayfa Kültür & Sanat 26 Mart 2022 13 Görüntüleme

Ayşe Tolga Urlalı okurlarıyla D&R’da buluşuyor

Ayşe Tolga Urlalı okurlarıyla D&R’da buluşuyor

Urla’daki yeni mağazasında, müşterilerine doğa ve tarihin kucağında benzersiz bir alışveriş deneyimi sunan D&R, imza günü etkinliğinde oyuncu ve klinik aromaterapist Ayşe Tolga’yı ağırlıyor. Ayşe Tolga, 26 Mart Cumartesi günü saat 15.00’te D&R Bamboo AVM Urla’da gerçekleşecek etkinlikte, kitaplarını sevenleri için imzalayacak.

Tarihin halen soluyan kalıntılarının eşlik ettiği Urla’da kültür sanatı doyasıya yaşatan D&R, birbirinden ünlü isimleri imza günlerinde konuk etmeyi sürdürüyor. D&R’ın yeni konuğu, oyuncu ve klinik aromaterapist Ayşe Tolga olacak. “Bereket Sende” isimli kitabında İyilik Sende Hareketi’ne dahil olanların yoluna ışık tutmaya devam eden Tolga, 26 Mart Cumartesi günü düzenlenecek imza günü etkinliğinde kitaplarını Urlalı okurları için imzalayacak. Saat 15.00’te başlayacak imza gününe, D&R Bamboo AVM Urla ev sahipliği yapacak.

Ayşe Tolga, serinin ilk kitabı “İyilik Sende” ile içsel rehberlik verdiği öğrencilerine, kendilerine doğru çıktıkları yolculuklarında iyi yaşama ulaşmalarına yardımcı olmayı amaçladı. Tolga, bu arayışa devam etmek isteyen okurlarına “Bereket Sende” ile yoldaşlık etmeyi sürdürüyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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