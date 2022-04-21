Ayvalıkgücü Tekirdağspor’u 3. Lig Playoff 2. Maçında Net Skorla Yeni: 2-0

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Bölge play-off karşılaşmalarının ikincisinde, 2. grup şampiyonu Ayvalıkgücü Belediyespor, Tekirdağspor ile karşılaştı.

Bursa-İnegöl Stadı’nda gerçekleşen karşılaşmaya Ayvalıkgücü Belediyesporlu yaklaşık 10 otobüs taraftar adeta çıkarma yaptı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ankara dönüşünde ayağının tozuyla İnegöl’de ki maçı izlemek için sahaya koşarken, karşılaşmayı Başkan Ergin’in yanı sıra Ayvalık Belediye meclis üyeleri de şeref tribününden izledi.

Karşılaşmanın ilk çeyreğinde Ayvalıkgücü Belediyespor, karşısında sürekli pres yapan bir Tekirdağspor buldu. Bu dakikalarda Tekirdağspor’un ataklarına, kontrataklarla cevap veren kırmızı-beyazlı ekip karşılaşmanın 30. dakikasında Ertuğrul’un ayağından golü buldu. 1-0.

Golden sonra her iki takımın karşılıklı atakları sonuç vermeyince, karşılaşmanın ilk yarısı Ayvalıkgücü Belediyespor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı da Ayvalıkgücü Belediyespor ikinci golü bulabilmek için ataklarını sıklaştırdı.

Kırmızı-beyazlı ekibin aradığı ikinci gol 85. dakikada Oğuz’un ayağından geldi. 2-0.

Ayvalıkgücü Belediyespor karşılaşmanın kalan dakikaları ve 5 dakikalık uzatma süresince de rakibine oranla atak bir futbol sergilemesine rağmen üçüncü golü bulamadı.

Karşılaşma Ayvalıkgücü Belediyespor’un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçta play-off’tan 3. Lige çıkacak takım için gözler Cuma günü oynanacak TKİ Tavşanlı Linyitspor – Tekirdağspor karşılaşmasına çevrildi.

HAKEMLER: Aytaç Geçgel *, İsmail Semih İleri *, Erol Ernek **

AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR: Tamer *, Samet *, Oğuz *, Serkan *, Serhat *, Recep * ( Dk 88 Güney ), Ertuğrul **(Dk 69 Melik *) , Sergen *, Uğurcan *(Dk. 88 Burak *), Murat *, Tugay * (Dk 82 Yunus **)

TEKİRDAĞSPOR: Süleyman *, Ayberk *, Yücel *, Furkan *, Hüseyin * (Dk 61 Bülent *), Azat * (Dk. 58 Suat *), Alperen * (Dk 35 Ramazan *), Cihan * (Dk. 68 Enes ) , Şenol *, Osman *, Saruhan *

GOLLER: Dk. 31 Ertuğrul, Dk. 85 Oğuz (Ayvalıkgücü Belediyespor)

SARI KARTLAR: Dk 68 Saruhan, Dk. 87 Bülent (Tekirdağspor) Dk. 74 Serhat, Dk. 87 Yunus, Dk 88 Uğurcan (Ayvalıkgücü Belediyespor)

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı