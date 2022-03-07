Ayvalıkgücü’nden Farklı Glibiyet

Bal Ligi şampiyonluk yarışında dolu dizgin ilerleyen Ayvalıkgücü Belediyespor evinde konuk ettiği Yalova Kadıköyspor’u Uğurcan Arslantürk, Melik Yeğin, Serkan Bozkurt, Ertuğrul Yıldırım’ın golleriyle 4 – 1’lik net skorla mağlup etti.

Hücumda etkili ataklarla rakibini baskı altına alan ve 90 dakika üstünlüğünü kaybetmeyen kırmızı beyazlılar sahadan 3 puanla ayrıldı ve liderlik koltuğunu bırakmadı. Maç sonrasında saha içinde büyük sevinç yaşayan Ayvalıkgücü Belediyespor futbolcuları ve teknik heyet galibiyeti taraftarlarla birlikte kutladı. Güneşli bir pazar gününde, Ayvalık Hüsnü Uğural Stadyumu’nu dolduran taraftarlar keyifli bir gün yaşadı. Maç sırasında ve devre arasında Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in çocuk taraftarla diyalogları ve fotoğraf çekimleri, güzel enstantaneler oluşturdu.

Maçı tribünde 90 dakika boyunca heyecanla takip eden Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin; “3. Lig özlemini, hasretini mutlu bir son ile taçlandırmak istiyoruz. Liderlik heyecanını bizlere yaşatan, 3. Lig yolunda emin adımlarla ilerleyen başta sporcularımıza, teknik ekibimize ve yönetimimize tüm Ayvalık adına teşekkürlerimi sunuyor, başarılarının devamını diliyorum. Ayvalık’ı 3. Lig’de hatta daha üst liglerde görmek hepimizin hayali ve artık bu hayale çok yakınız. Bölgesel Amatör Lig’de böylesine bir coşku böyle bir kalabalık görmek, yani Ayvalık’ın futbola olan sevgisi bizi cesaretlendiriyor ve bu takım daha üst liglerde olmayı hakkediyor” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı