Ayvalık’ta Belediyesi Tiyatrosu Kuruldu, 99 Yıl Sonra, “Perde”

Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte 1923 yılında kuruluşu gerçekleştirilen ve yüz yaşına merdiven dayayan Ayvalık Belediyesi’nin kanatları altında ilk kez profesyonel belediye tiyatrosunun kuruluşu gerçekleştirildi. Gönüllülük ve sözleşmeli oyunculuk esasıyla modellenen tiyatro, 6 Mayıs akşamı Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi’nde Erkan Cılak’ın yazıp yönettiği “Neyzen Ya Yaşıyorsa” isimli oyunuyla “perde” diyecek..

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, göreve geldikten kısa bir süre sonra Ayvalık Belediye Tiyatrosu’nun kurulması için düğmeye bastıklarını, ancak araya pandemi koşullarının girmesi nedeniyle girişimi askıya almak zorunda kaldıklarını söyledi. Başkan Ergin, “Belediye tiyatrosu kurulmasını yaşama geçirmek için göreve geldikten sonra hızlandırdık. Meclis kararıyla yönetmeliği, Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde organize edilmek üzere kabul edilmişti. Fakat araya giren pandemi, eğitim sürecini etkiledi. Kuruluş gerçekleştirildikten sonra eğitim hazırlıkları baştan sona kadar belediye bünyesinde tamamlandı. Oyunun perde demesi Mayıs ayını buldu” diye konuştu.

Neyzen Ya Yaşıyorsa isimli kitabı seçkin kitapevlerinde kitapseverlerin beğenisine sunulan Ayvalık Belediyesi Kültür Sanat Koordinatörü Erkan Cılak, tiyatronun kuruluş süreciyle ilgili şu bilgileri verdi:

“Sanat Fabrikası’nda ve daha sonra belediyede yapılan eğitim çalışmalarında oyuncu olabilecek tiyatroya gönül veren sanatçılarla kurulan kadro ile Mayıs ayında perde diyoruz.Yazıp kitabı da basılan oyunumu aynı zamanda oynuyor ve yönetiyorum ama ekip işi, Fatih Elgay yönetmen yardımcılığımızı yapıyor aynı zamanda ışık tasarımı da onun eseri. Müziklerin düzenlemesini Alper Sarıoğlu yaptı, Hakan Urul, Tayfun Dayan, Gürsel Yarkent, Sinan Çalğın, Emel Çalış ve Alev Abacı diğer oyuncu arkadaşlarımız, ama hepsinin oyunun yazımından itibaren , dekorundan rejisine kadar katkısı var. ”

Cumhuriyet döneminin en iyi aydınlanma evrelerinin geçirildiği 1928-1940 yılları arasında otuzu aşkın oyunun Türk Ocağı ve sonrasında kapatılmasıyla birlikte Halk Evleri’nde 240’ın üzerinde sergilenmesinin mihenk taşı kentin Ayvalık olduğunu hatırlatan Cılak, şöyle devam etti;

“Suskun döneminin ardından son 15yıldır, Sanat Fabrikası, Tiyatro Objektif, TiyatrOda, Şeref Çetin Tiyatrosu, Gaca Tiyatro gibi özel tiyatrolar ile kentin tiyatro eksiğini kişisel ve özel örgütlenmelerle kapatmaya çalışmaktadır. Dünya tiyatro tarihinin başlangıcı bu kent için suyun öte yanında başlamış ve belediyenin kendi ismine ait bir tiyatro olmaması, belediye anlamında bir yoksunluk olarak görülmeteydi. Küçükken de hayalimdi , bundan birkaç sene önce de, hep sorduğum soruydu,” niye belediye tiyatromuz yok?” diye. Aslında hayalin tam içinde bulduk kendimizi, sadece Ayvalık tarihine değil, Balıkesir genelinde ilk belediye tiyatrosu olması ve bunu kendi yazdığımız oyun ile başlamak, bir gurur meselesi,hepimiz 6 Mayıs için çok heyecanlıyız.6 ve 8 Mayıs Nejat Uygur Sahnesi’nde saat 20.30’da oynuyoruz, Sonraki tarihlerimizi açıklayacağız, Mayıs ayında toplam 4 ya da 5 kez oynamayı planlıyoruz,en kısa sürede bir de çocuk oyunu hazırlıyacağız ,herkesi bekleriz”dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı