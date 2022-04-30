Ayvalık’ta hurda araçlara zabıta operasyonu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, çürümeye terk edilen ve çevre kirliliğine yol açan hurda araçlar, zabıta tarafından toplatılarak hurda araç otoparkına götürülüyor.

Ayvalık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, araç ve yaya ulaşımına engel olmasının yanı sıra hurda araçların neden olduğu çevre kirliliğine karşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte çalışmalar başlattı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge çerçevesinde gerçekleşen çalışmalarda ekipler, Ayvalık Sanayi Sitesi, ilçe merkezi ile Altınova, Küçükköy, kırsal mahallelerdeki ara sokaklarda atıl durumdaki hurda araçları toplamaya başladı.

Araçlar çekicilere yüklenerek Altınova Mahallesi’nde bulunan belediye bünyesindeki yediemin otoparkına çekildi. Hurda araçların toplanmasıyla birlikte kötü görüntü ve çevre kirliliğinin de ortadan kaldırılması vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

“Görüntü kirliliği oluşturuyor”

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, hurda araçların çevre kirliliğinin yanı sıra, zamanla tehlike arz ettiğini ifade ederek, “Hurda araçlar, kötü görüntü ve çevre kirliliği oluşturmasının yanı sıra zamanla içeriğinde bulunan tehlikeli maddeler ile de insan sağlığı için tehlike oluşturabiliyor. Bazen de her an patlama ve yanma durumları olabilme tehlikesini beraberinde getirebiliyor. Zabıta ekiplerimiz de tespit edilen bu hurda araçları toplatarak insan sağlığını güvence altına almakta ve çevre kirliliğinin önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor” dedi.

Çalışmalar devam edecek

Yapılan çalışmalarda hurda araçların kaldırılma işlemi öncesinde hurda sahiplerine gerekli yasal uyarıların yapıldığını belirten Zabıta Müdürlüğü yetkilileri ise, uyarıların dikkate alınmaması üzerine önce araç sahiplerine yazılı olarak süre verdiklerini, süre bittikten sonra hurda araçların kaldırıldığını belirtti. Yetkililer, çalışmalarında ilçe genelinde talep ve şikâyetler doğrultusunda devam edeceğini ve şu ana kadar 34 hurda aracın kaldırılması işleminin başlatıldığını belirtti.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı