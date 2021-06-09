Babacan saldırıya uğrayan doktoru ziyaret etti

‘Sağlıkta şiddete dönük yasal düzenlemelere varan önlem paketi hazırlanmalı’

DEVA Partisi Genel Lideri Ali Babacan, hastasının saldırısına uğrayan Dr. Ertan İskender’i ziyaret etti. İskender, Babacan’a ‘Hayallerimden soğudum’ dedi. Hastanenin önünde yaptığı açıklamada “Yasal düzenlemelere varan önlemlerle sıhhatte şiddetin ele alınmasının kıymetli olduğunu düşünüyorum” diyen Babacan ise bu mevzuda hükûmete dayanak vermeye hazır olduklarını tabir etti.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Lideri Ali Babacan, hastası Bayram Nargüner’in bıçaklı saldırısına uğrayan Dr. Ertan İskender’i hastane odasında ziyaret etti. DEVA Partisi Genel Sekreteri Dr. Uygar Yılmaz ile birlikte Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi’ne gelen Babacan’ı burada Başhekim Prof. Dr. Rahmi Kılıç karşıladı.

‘Benim başıma geldi, oburunun başına gelmesin’

Atağa uğrayan üç yıllık asistan Ertan İskender, kendisine ve eşine geçmiş olsun dileklerini ileten Babacan’dan sıhhatte şiddeti sık sık lisana getirmesini rica etti. “Benim başıma geldi, oburlarının başına gelmesin. Tek uğraşım o” diyen İskender şu tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi:

“Hastane giriş çıkışları daha denetimli olmalı. Kesici, delici aletin, yaralanmaya sebep olacak silahların girememesi… Şunu da görüyoruz: Mesela sivil polis belinde tabancayla poliklinikte… Şunu da duyuyoruz basında: Beylik tabancasıyla bir sürü kişiyi yaralayan da var. Bu olaydaki silah bıçak olmasaydı, öbür bir şey olsaydı tahminen çok daha hayati bir durumla baş başa kalabilirdim.”

‘Bunları dövmek lazım’ üzere lafları çok sık duyuyoruz’

“Herhangi bir biçimde bir hakaret, tehdit, cürüm sayılacak ‘Bunları dövmek lazım’ üzere lafları çok sık duyuyoruz poliklinikte. En kolay yaptırım ne olabilir? Kısa bir müddet sıhhat hizmetinden tahminen yoksun kılmak… Hiçbir insanı sıhhat hizmetinden yoksun kılamayız lakin aklımdaki mühlet 1 ay. Çalışmalar yapılabilir hususla ilgili. E-Nabız sistemi üzere, doktorlar muayene sırasında hastayla muhatap olduğu sırada direkt uyaracak, hangi tarihte nasıl bir şiddet işlediğini gösteren genel bir sistem olsa insan önlemini alıyor. Potansiyel tehdit olduğu için daha farklı davranabiliyoruz. Aklıma bunlar geliyor.”

‘Hayallerimden soğudum’

“Şu an bırakma noktasına geldik. Çok da yapmak istemiyorum, soğudum. Çok bildiri geliyor Instagram’dan. ‘Ben de ortopedi düşünüyordum, cerrahi düşünüyordum, sizi görünce etkilendim.’ diye. ‘Hayallerinizden vazgeçmeyin, o denli şeyler olur illa ki’ diyordum fakat kendim vazgeçmek istiyorum. Hiçbir şey insanın kendi sıhhatinden değerli değil. Hem ruhsal sıhhati, çalışma koşulları hem de fiziki sağlığı…”

‘Sağlıkta şiddetin tahliline yönelik önemli önlem görmüyoruz’

Babacan ise hastane kapısında yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı:

“Bugün hastasının atağıyla yaralanan bedelli tabibimiz Erkan İskender Bey’i ziyaret ettik. Kendisine buradan tekrar acil şifalar diliyorum. Sıhhat çalışanlarımız, hekimlerimiz Türkiye’nin dört bir yanında kendi sıhhatlerini, kendi canlarını tehlikeye atacak formda, büyük bir fedakarlıkla çalışıyorlar. Fakat ülkemizde de sıhhatte şiddet önemli bir sorun. Ve bu sorunun tahliline dönük de önemli bir önlem, önleyici siyasetler maalesef bugüne kadar fazla görmedik, görmüyoruz.”

‘Hükûmeti somut önlemler geliştirmeye çağırıyoruz’

“Tabii ki hekimlerimizin toplumsal bilimcilerimizle, psikologlarımızla, güvenlik uzmanlarımızla bir ortada bu mevzuyu çalışması gerekiyor. Yapılması gerekenlerle ilgili buradan hükûmete davetimiz; bir an evvel bu mevzunun üzerine eğilmesi, çok disiplinli bir takım oluşturulması ve bu bahiste farklı isimden gelen insanların beraberce çalışarak somut önlemler geliştirmesidir.”

‘Şiddetin olağanlaştırıldığı bir tablo görüyoruz’

“Toplum psikolojimizde şiddetin hükümran olduğu, şiddetin adeta olağanlaştırıldığı bir tabloyu da şu anda görüyoruz. Bunda siyasetin de sorumluluğu var. Siyasetteki bu nefret lisanı, siyasetteki şiddeti adeta makul gören yaklaşım da bu sıhhatte şiddet konusunu ülkemizde bir sorun olmasını beraberinde getiriyor.”

‘Sağlıkta şiddetle gayret için her türlü takviyesi vermeye hazırız’

“Kuşkusuz yapılacak çok şey var. Gerektiğinde yasal düzenlemelere varan önlemlerle sıhhatte şiddetin ele alınmasının ve kesinlikle bir önlem paketinin ivedilikle hazırlanmasının değerli olduğunu düşünüyorum. Ve hükûmete buradan davet yapıyorum. Biz de her türlü takviyesi vermeye hazırız. Her türlü teknik birikimimizi ortaya koymaya hazırız. Kâfi ki sıhhatte şiddetle çaba edelim. Sıhhatte şiddet konusunda güçlü bir siyasi iradeyi daima bir arada ortaya koyalım.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı