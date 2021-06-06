Babacan’dan ‘Her türlü pislikten arınma’ çağrısı ‘Marmara Denizi’nin feryadına kulak verin’

DEVA Partisi Genel Lideri Ali Babacan, Marmara Denizi’nde görülen müsilaj meselesine ait konuştu. İleri biyolojik arıtmanın zarurî hale getirilmesi gerektiğini söyleyen Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Kanal İstanbul inadından vazgeçmeye çağırdı. Babacan, “Bir çalıştay da Kanal İstanbul için yapın. Ancak yalnızca yandaşları davet etmeyin” dedi.

DEVA Partisi Genel Lideri Ali Babacan, partisinin genel merkezinde yaptığı açıklamada Marmara Denizi’nde görülen müsilaj (deniz salyası) meselesini kıymetlendirdi. “Ülkemizin iç denizi olan Marmara, aylardır müsilaj, öteki ismiyle ‘deniz salyası’ artışıyla alarm sinyalleri veriyor” diyen Babacan, atık idaresinin tekrar yapılandırılması gerektiğini söyledi. Babacan hükûmete şu teklifleri sundu:

‘İleri biyolojik arıtmayı mecburî hale getirin’

“Sanayi tesislerinin ve belediyelerin tam arıtma metoduna geçmesini sağlayın. Marmara Denizi’ne dökülen atık suların tamamının, ileri biyolojik arıtmadan geçmesini mecburî hale getirin. Bu amaç doğrultusunda gerekli tüm eğitimi ve dayanağı ilgili kuruluşlara sağlayın. Atık su arıtma tesislerinde kullanılan teknolojinin geliştirilmesi için yatırım yapın. Kirletici tesislerin tarafsız ve sıkı kontrolü sağlayarak, kurallara uymayanlara cezai yaptırımları odunsuz bir biçimde uygulayın.”

‘Çalıştay için geç değil mi?’

“Bir çalıştay yapacaksanız yapın. Fakat Marmara denizi bu hale geldikten sonra artık çok geç değil mi? İş işten geçtikten sonra, Marmara Denizi vefatla karşı karşıya geldikten sonra çalıştay için geç değil mi?”

‘Kanal İstanbul inadından vazgeçin’

“Sayın Erdoğan’a davet yapıyorum: Büsbütün rant gözlüğüyle baktığınız Kanal İstanbul projesindeki inadınızdan artık vazgeçin. Bilim insanları tasalarını daima dillendiriyorlar. ‘Kanal İstanbul, Marmara Denizi’nin oksijensizleşmesine sebep olacak, İstanbul’un nüfusu daha da artacak ve bu Marmara ekosistemine geri dönülmez ziyanlar verecek’ diyorlar.”

‘Bir çalıştay da Kanal İstanbul için yapın’

“Madem çalıştaylar yapmaya başlıyorsunuz, derhal bir çalıştay da Kanal İstanbul için yapın. Lakin yalnızca yandaşları davet etmeyin. İlgili tüm kurumları, muhalefet partilerini, akademisyenleri ve meslek odalarını toplayın. İstanbul hepimizin, bir kişinin his ve dürtüleriyle yönetilen bir kent olamaz. Kanal İstanbul’un Marmara Denizi’ne, tatlı su kaynaklarına ve tüm etrafa olan tesirleri enine uzunluğuna tartışalım. Akılla hareket edin, bilimin ışığında karar verin. Rant dürtülerinin esiri olmayın. Çalıştayları etraf katliamından sonra ‘ne yapacağız şimdi’yi tartışmak için toplamayın. Gelin, yol yakınken durun. Çalıştay yapacaksanız, etraf katliamını daha işin en başında önlemek için yapın.”

‘Rant gözlükleriyle bakan zihniyet İstanbul’a ihanet ettiğini itiraf edenlerin zihniyetidir’

“Doğaya yalnızca rant gözlükleriyle bakan bu zihniyet, ‘İstanbul’a ihanet ettiğini’ itiraf edenlerin zihniyetidir. Bu zihniyet ihaneti itiraf eden ancak hâlâ inadından vazgeçmeyen bir zihniyettir. Ülkesini, tabiatını, insanını seven bizler ise Marmara’nın mavi-yeşil sularını yarınlarımıza, gelecek kuşaklarımıza, sapasağlam teslim etmek için canla başla çalışmaya hazırız. Biz her türlü pislikten arınmış bir ülke için buradayız.”

‘Balıkçılık ve turizm kesimleri risk altında’

“Konunun uzmanları uyarıyor. Şu an Marmara Denizi’nin tabanında, bir meyyit katman oluşmaya başlamış durumda. Derinlerde yaşayan balıklar ve öteki pek çok canlı çeşidi ölüyor. Derhal tedbir alınmazsa, Marmara Denizi’nin ekosistemi geri dönülemez bir ziyan görecek. Balıkçılık ve turizm kesimleri ise büyük bir risk altında.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı