Babalar için en çok akıllı telefon alındı

Babalar Günü’ne hazırladığı özel indirim kampanyasıyla armağan alışverişi yapanların tercihi olan MediaMarkt, bu özel periyotta en çok akıllı telefon, erkek bakım setleri ve kulaklık satışı gerçekleştirdi. Marka, Babalar Günü kampanyası çerçevesinde 15 bin adede yakın kargo gönderimi yaptı

20 Haziran Babalar Günü öncesinde tıraş makinelerinden TV’lere, akıllı saatlerden bilgisayar aksesuarlarına ve akıllı telefonlara kadar pek çok kategoride indirim başlatan MediaMarkt, babalara en çok hangi ikramlar alındığını açıkladı. Bu yıl babalara tekrar en fazla akıllı telefon alındı. Apple iPhone 11’in başı çektiği ikram sıralamasında yüz, saç ve beden bakım setleriyle kulaklıklar en fazla tercih edilen öbür armağan alternatifleri oldu.

Babalar Günü için alışveriş yapanların yüzde 55’i erkek olarak kayda geçerken en fazla harcama yapanlar ise 25-34 ve 35-44 yaş aralığındakiler olarak gerçekleşti. Bu yaş kümesini 18-24 ve 45-54 yaş aralığı izledi.

Ciro yüzde 25’in üzerinde arttı

Babalar Günü satışlarıyla ilgili bilgi veren MediaMarkt Türkiye CEO’su Yenal Gökyıldırım, Babalar Günü sepet ortalamasının mağazalarda 1.334, mediamarkt.comtr’de ise 2.408 lira olduğunu söyledi. “Geçen yılın tıpkı kampanya devrine oranla hem mağaza ziyaretlerimizin hem de mediamarkt.com.tr’nin trafiğinin arttığını görüyoruz” diyen Gökyıldırım, yeniden bu iki devir karşılaştırıldığında ciroda ise yüzde 25.3’lük bir yükselme elde ettiklerini söz etti. Yapılan alışverişler doğrultusunda 14 bin 541 adet kargo gönderdiklerini lisana getiren Gökyıldırım, bu devirde en çok satılan hizmetin de TV, tablet ve bilgisayarlar için kullanılan ekran koruyucular olduğunu söyledi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı