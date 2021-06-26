Babalar ve Baba adaylarına çağrı: gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için bugün harekete geçin!

Son yıllarda ekosistemimizi etkileyen büyük etraf felaketlerinin en önemli sebebini Global İklim Değişikliği oluşturuyor. Hava kirliliği kaynaklı vefatlar artıyor. Dünya Sıhhat Örgütü’nün bilgilerine nazaran, gezegende her 10 bireyden 9’u kirli hava soluyor. Her 400 bin vefattan 50 bini kirli havanın yarattığı hastalıklar nedeniyle gerçekleşiyor. Gezegenimizi bizlerin içinde büyüdüğü üzere ömür dolu halde çocuklarımıza bırakmak istiyorsak bugünden adım atmalıyız. Alternatif yakıt sistemleri devi BRC’nin Türkiye CEO’su Kadir Örücü, Babalar Günü’nde çocuklarına yaşanabilir bir dünya bırakmak isteyen babalara tavsiyelerde bulundu.

İçinde yaşadığımız gezegenimiz etraf felaketleriyle boğuşuyor. Orman yangınları, su istikrarının bozulması, kuraklık, milyonlarca yıldır korunan ekosistemlerin bir anda yok olması, yüzlerce çeşidin kuşağının tükenmesi artık gündemimizde olan olağan olaylar ortasında yer alıyor. Yaşanan etraf felaketlerinin en önemli sebebini ise Global İklim Değişikliği oluşturuyor. İnsan eliyle değişen dünya iklimi, her geçen gün salınan daha fazla karbonla ısınıyor ve kirleniyor.

Dünyanın en büyük alternatif yakıt sistemleri üreticisi BRC’nin Türkiye CEO’su Kadir Örücü, Babalar Günü’ne babalara ve baba adaylarına davette bulunarak, çocuklarımıza yaşanabilir bir dünya bırakmanın ipuçlarını paylaştı.

“KARBON SALIMININ EN DEĞERLİ KAYNAĞI: ULAŞIM”

“2020 yılı itibariyle dünyada 2 milyar aracın trafikte olduğu iddia ediliyor” diyen BRC Türkiye CEO’su Kadir Örücü, “Latin Amerika, Çin ve Güneydoğu Asya’da yaşanan ekonomik gelişimler, şimdi doygunluğa ulaşmamış bu pazarlarda araç sayısının katlanarak artacağını gösteriyor. Avrupa Birliği’nin karbon emisyonu ve hava kirliliğine yol açan katı parçacık (PM) üretimi için getirdiği standartlar sadece Avrupa kıtasında, batı sistemine entegre olmuş ülkelerde kullanılıyor. Pazarın asıl büyüdüğü ve satış sayılarının giderek arttığı ülkelerdeyse rastgele bir emisyon kısıtlaması yok. Bu da kirletici yakıtların atmosfere her geçen gün daha fazla karbon ve katı parçacık salmasına neden oluyor. Emisyon bedellerinin standartlaştırılamaması ve tüketimin denetim edilememesi havamızı zehirliyor. İklimi değiştiriyor” dedi.

“ELEKTRİKLİ ARAÇLAR NİTEKİM TAHLİL MÜ?”

Alternatif yakıt teknolojilerine yapılan yatırımların her geçen gün arttığını belirten Kadir Örücü, “Sıfır emisyon garanti eden elektrikli araçlar gelecek vadediyor lakin bataryaları hala tabiatta çözünemeyen, zehirli, yanıcı ve reaktif bir tabiata sahip lityumdan üretiliyor. Ömrünü tamamlayan lityum bataryalar gelişmiş ülkeler tarafından kabul edilmediği için ‘çöp’ olarak gelişmemiş ülkelere satılıyor. Ortalama bir Tesla marka aracın yaklaşık 70 kilo lityum barındırdığını düşünürsek, yeni bir batarya teknolojisi ortaya koyulmadıkça elektrikli araçların etrafa vereceği ziyanı anlayabiliriz” sözlerini kullandı.

“ÇEVRECİ ULAŞIMI LPG SAĞLAYABİLİR”

İçten yanmalı motor teknolojisinin çok uzun müddettir kullanıldığını vurgulayan Kadir Örücü, “İçten yanmalı motor teknolojisinden bir günde vazgeçmek uygulamada imkânsız üzere görünüyor. Milyarlarca arabası bir anda çöpe atmak ya da daha farklı bir yakıt teknolojisiyle donatmak için büyük ölçüde kaynağa gereksinim duyulacaktır. Öte yandan LPG yarım asırdır kullanılan ve bilinen bir teknolojidir. Dönüşümü ucuzdur. İçten yanmalı motorların büyük bir kısmına uygulanabilir. LPG’nin katı parçacık salımı dizelden 30, akaryakıttan ise 10 kat daha azdır. Karbon ayak izi küçüktür. LPG tüm fosil yakıtlardan daha az karbondioksit açığa çıkarır. Milletlerarası İklim Değişikliği Paneli’ne (IPCC) nazaran, karbondioksitin (CO2) global ısınma potansiyeli (GWP) faktörü, yani sera gazı tesiri 1 iken, doğalgazın ki (metan) 0,25, LPG’ninki 0’dır” formunda konuştu.

“Devletler ve devletlerarası kurumlar bu mevzuda adım atmaya başladı” tabirlerini kullanan Kadir Örücü, “İngiltere ve Japonya 2030 yılında akaryakıtlı ve dizel araçların satışını yasaklayan kanun tasarılarını onaylandı. Avrupa Birliği emisyon pahalarını yüzde 60 oranında küçültmeyi hedefliyor. Devletler geleceğimiz için adım atmaya başladı. Pekala ya biz? Dünyamızı kurtarmak için gerçek adımları atmaya hazır mıyız?” diyerek kelamlarını sonlandırdı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı