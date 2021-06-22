Babalara daha az hediye alınıyor

Babalara daha az ikram alınıyor

20 Haziran’da kutlanacak Babalar Günü için ikram alma oranları hudutlu kaldı. Anneler Günü haftasında kargo sevkiyatlarında yüzde 50’ye kadar artış yaşanırken Babalar Günü haftasında bu oran sırf yüzde 10 oldu.

‘Coşkulu kutlanmıyor’

Babalar Günü haftasına yönelik sevkiyat oranları hakkında bilgi veren bilgi veren Aras Holding’in e-ticaret sevkiyatlarına odaklanan şirketi Jetizz’in Genel Müdürü Sinan Yavuz “Babalar Günü, Sevgililer günü, Anneler Günü kadar coşkulu kutlanan bir değil. Ayrıyeten erkeğe ikram alma kültürünün çok yaygın olmaması ve erkek kümesi ikram seçeneklerinin bayanlara nazaran daha az olması nedenleriyle sevkiyatları çok fazla etkilemiyor” dedi.

İkramlar anneye

Anneler Günü’nde armağan alma ve kutlama alışkanlığının Babalar Günü’ne nazaran çok daha yüksek olduğunu aktaran Yavuz, “Bu yıl anneler günü tam kapanmaya denk geldiği için e ticaret ve kargo kullanımı daha da arttı ve iki devir ortasındaki kargo gönderim farkı daha da açıldı. Sevkiyatlarda yüzde 50 civarı artış yaşandı lakin Babalar Günü’nde bu oranlar yüzde 10 civarında oldu” diye konuştu.

Gömlek tercih ediliyor

Babalar Günü ikram alışkanlıkları hakkında da bilgi veren Yavuz şunları söyledi: “Annelere küçük mesken aletleri ve takı alınırken babalar için ise en çok gömlek, tişört, ayakkabı, saat ve parfüm alınıyor.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı