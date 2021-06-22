Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı
Günümüzün Gözde Mesleği Tekstil MühendisliğiTürkiye’de En Kısa Müddette İş Bulunan Meslekler Ortasında Dokuma Mühendisliği Öncelikli Sıralarda Yer Al
Babalara daha az hediye alınıyor
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