Günümüzün Gözde Mesleği Tekstil Mühendisliği

Günümüzün Gözde Mesleği Tekstil Mühendisliği

 Türkiye’de En Kısa Müddette İş Bulunan Meslekler Ortasında Dokuma Mühendisliği Öncelikli Sıralarda Yer Al
Ana Sayfa Ekonomi, Son Dakika 22 Haziran 2021 11 Görüntüleme

Babalara daha az hediye alınıyor

Babalara daha az hediye alınıyor
Babalara daha az ikram alınıyor
20 Haziran’da kutlanacak Babalar Günü için ikram alma oranları hudutlu kaldı. Anneler Günü haftasında kargo sevkiyatlarında yüzde 50’ye kadar artış yaşanırken Babalar Günü haftasında bu oran sırf yüzde 10 oldu.
‘Coşkulu kutlanmıyor’
Babalar Günü haftasına yönelik sevkiyat oranları hakkında bilgi veren bilgi veren Aras Holding’in e-ticaret sevkiyatlarına odaklanan şirketi Jetizz’in Genel Müdürü Sinan Yavuz “Babalar Günü, Sevgililer günü, Anneler Günü kadar coşkulu kutlanan bir değil. Ayrıyeten erkeğe ikram alma kültürünün çok yaygın olmaması ve erkek kümesi ikram seçeneklerinin bayanlara nazaran daha az olması nedenleriyle sevkiyatları çok fazla etkilemiyor” dedi.
İkramlar anneye
Anneler Günü’nde armağan alma ve kutlama alışkanlığının Babalar Günü’ne nazaran çok daha yüksek olduğunu aktaran Yavuz, “Bu yıl anneler günü tam kapanmaya denk geldiği için e ticaret ve kargo kullanımı daha da arttı ve iki devir ortasındaki kargo gönderim farkı daha da açıldı. Sevkiyatlarda yüzde 50 civarı artış yaşandı lakin Babalar Günü’nde bu oranlar yüzde 10 civarında oldu” diye konuştu.
Gömlek tercih ediliyor
Babalar Günü ikram alışkanlıkları hakkında da bilgi veren Yavuz şunları söyledi: “Annelere küçük mesken aletleri ve takı alınırken babalar için ise en çok gömlek, tişört, ayakkabı, saat ve parfüm alınıyor.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Benzer Haberler

İlginizi çekebilir

Marina Vista bu yaz misafirlerini Bodrum’un en güzel koylarında mavi yolculuğa çıkarıyor

Marina Vista bu yaz misafirlerini Bodrum’un en güzel koylarında mavi yolculuğa çıkarıyor