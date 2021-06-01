Babaları Anlayan Teknoloji FAKİR’de

“Sizi anlayan teknoloji” sloganıyla hayatı kolaylaştıran Yoksul Hausgeräte’nin, ferdî bakım kategorisinde ön plana çıkan Yoksul Execute 2Blade, 15 farklı başlığıyla tüm gereksinimi karşılayarak, babaların en büyük yardımcısı oluyor.

Bir erkeğin gereksinim duyabileceği her şeyin tek bir eserde toplandığı Yoksul Execute 2Blade, farklı bölgelere hitap eden 15 başlığı ile zirveden tırnağa bakım sağlıyor. Sakal tıraşını en yeterli formda olmak, saçını kısaltmak ya da farklı bir tarza kavuşturmak isteyenlere büyük kolaylık sağlayan Yoksul Execute 2Blade, özel kaplama, paslanmaz çelik materyallerle üretilen kesimleri ile ferdî bakımın her gereksinimine karşılık veriyor. Ergonomik oluşu, rahat kavrama ve hareket özellikleriyle vakit tasarrufu sağlıyor.

Farklı bölgelere hitap eden başlıkları sayesinde hijyenik kullanım imkanı sağlarken, maliyet tasarrufu da kazandırıyor. Kulak, kaş ve burun üzere ince noktalara kolay kolay erişim sağlayan Yoksul Execute 2Blade, ferdî bakımı mükemmelleştirirken babaların hayatı kolaylaşıyor.

Paslanmaz çelik başlıkları sayesinde ıslak ve kuru kullanıma uygun olan Yoksul Execute 2Blade, şık tasarımı, 1 saat bitmeyen şarj kapasitesi ve USB şarj girişi sayesinde powerbank, laptop üzere aygıtlarla şarj olabilme özelliğine sahip. Yoksul Execute 2Blade, son teknoloji yüksek performans özelliği ile erkeklere kullanım kolaylığı sağlıyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı