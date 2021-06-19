Babalarla sergi keyfi

İstanbul Çağdaş Babalar Günü’nde erkekleri 2015-2018 yılları ortasında ziyaretçiyle buluşan Sanatçı ve Vakti koleksiyon standını rehber eşliğinde çevrimiçi gezmeye davet ediyor

Babalar İstanbul Modern’in Karaköy’deki son koleksiyon standı Sanatçı ve Zamanı’nı 20 Haziran Pazar günü saat 16.00’da sanal cinsle keşfediyor.

2015-2018 yılları ortasında ziyaretçiyle buluşan stant, 109 sanatkarın 193 çalışmasına yer veriyor. Sanatkarın vakti ile toplumun, kültürün, tabiatın ve kainatın vakti ortasında kurulan bağa dair bir niyet alanı öneren Sanatçı ve Zamanı’nın sanal tipinde izleyiciler, standa dair metinlere de ulaşabiliyor.

İstanbul Modern’de Babalar Günü

Tarih: 20 Haziran Pazar

Saat: 16.00

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı