Babamıza en çok aksesuar aldık

10 bini aşkın e-ticaret firmasına altyapı sağlayan Ticimax E-ticaret Sistemleri’nin Babalar Günü tahlil raporuna nazaran, babalarımıza ikram olarak en çok aksesuar, elektronik ve giysi eşyası aldık.

Ticimax E-ticaret Sistemleri’nin 14-20 Haziran ortası yapılan harcama kategorilerini tahlil ettiği rapora nazaran, bu periyotta online alışverişte aksesuar, elektronik ve giysi eşyası başta olmak üzere, dokumacılık eserleri, ayakkabı, besin, kozmetik, takı ve iç giysi satışları öne çıktı. Bu devirde satış hacminde bariz bir yükseliş görülen aksesuar kategorisinde, cep telefonu aksesuarları, bilgisayar aksesuarları, araba aksesuarları ile gözlük, çakmak, cüzdan ve bileklik üzere ferdi aksesuarlar ön plana çıktı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı