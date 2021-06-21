Babanıza en çok Kiğılı yakışır

Babalar Günü’ne özel kampanyaları bulunan Kiğılı’da ikili alımlarda t-shirt 69, gömlek 75, pantolon 159 TL.

Babalar Günü’nün yaklaşmasıyla ikram alışverişleri artarken babalarının şıklığına şıklık katmak isteyenlerin tercihi de kuşaktan nesile şıklık mirası olan Kiğılı oluyor. Kiğılı’nın Babalar Günü’ne özel kampanyasında ikili alımlarda t-shirt 69, gömlek 75, pantolon 159 TL’ye iniyor. Yüzde yüz pamuk ipliği ile hazırlanan Flora ve IceBerg tişörtler, teri emerek kavurucu sıcaklarda bile serin tutuyor. Günlük ömrün her anında rahatlıkla kullanılabilen tişörtlerin farklı stillere hitap eden seçenekleri de bulunuyor. Şıklığın sade halini tercih edenler için V yaka düz tişört ve bisiklet yaka düz tişörtler de koleksiyonda yer alıyor. Şıklığı ile dikkat çekmek isteyenler için de polo yaka tasarım tişörtlerden hareketlilik kazandırılmış yaka ayrıntılı tişörtlere kadar geniş bir alternatif sunuluyor.

Nanoteknoloji özellikli kıyafetlerde konfor ön planda

Kiğılı yeni dönem koleksiyonunda, şık eserlerin yanı sıra nanoteknolojiyle üretilmiş konforlu giysiler de bulunuyor. Nanoteknoloji kullanılarak üretilen bu kumaşlardan elde edilen giysiler, sıcak yaz aylarında rahatlığı vadediyor. Teri dışarı atarak süratli kuruma özelliğine sahip gömlekler; rahatlık ve yumuşaklık hissi yaşatırken, hava geçirgenliğinin yüksek olması sebebiyle serin tutma ve daha fazla nefes alma özellikleriyle de dikkat çekiyor.

Varlıklı renk ve model içeren koleksiyon, her yaştan babaya kombin yapmayı mümkün hale getirirken, leke tutmayan, ütü istemeyen malzemeleri bir ortada barındıran organik liflerin kullanıldığı gömlekler üstün konfor sağlıyor. Spor şıklığından vazgeçmeyen, tatilde bile tarzlarından ödün vermeyen babalar için de klasik ve slim fit modeller şıklığı garantiliyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı