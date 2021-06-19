Babayla birlikte okunan kitabın tadı bir başkadır

Yaşı kaç olursa olsun, insan babasının yanında kendini daima çocuk hisseder. Ve bir çocuk için babasının şefkat dolu sesinden hikaye dinlemek kadar ”sihirli” bir şey yoktur.

Hazır Babalar Günü yaklaşmışken, gelin babamızla yeni anılar biriktirelim. Kitaplığımızdan seçeceğimiz bir kitapla çocukluğumuza geri dönelim. Kâh gülelim kâh hüzünlenelim lakin en çok da yaşadığımız ânı ölümsüzleştirelim.

Sevginin hudut tanımazlığını, uslu çocuk olmayı ve hatta bir gecede sınıfın en çalışkan öğrencisine dönüşmenin yollarını onunla yeni baştan keşfedelim. Yerimizde duramayıp, uzaylılar ve korsanlarla dolu süt peşinde bir maceranın içine sürüklenelim. Yeri gelsin rolleri değişelim. O çocuğumuz olsun, biz de küçük babası. Ona geceleri erken uyumanın ve akıllı uslu davranmanın değerinden bahsedelim. Vakte karşı yarışıp her gün yeni bir maceraya balıklama dalmanın memnunluğunu hissedelim. Kitapların serin gölgesinde gülelim, eğlenelim, sevelim, sevilelim. Ve böylesine manalı bir günü, daha evvel hiç kutlamadığımız kadar dolu dolu geçirelim.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı