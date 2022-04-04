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Ana Sayfa Spor 4 Nisan 2022 27 Görüntüleme

Bağcılar Boccia takımı Türkiye şampiyonu oldu

Bağcılar Boccia takımı Türkiye şampiyonu oldu

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından Kocaeli ilinde düzenlenen Boccia Türkiye Şampiyonası’nda Bağcılar Belediyesi Boccia takımı büyük bir başarıya imza attı. 28 spor kulübünden 112 sporcunun mücadele ettiği müsabakalarda Bağcılarlı sporcular 3’ü altın toplam 5 madalya kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından 29 Mart – 2 Nisan 2022 tarihleri arasında Kocaeli’nde Petkim Türkiye Şampiyonası düzenlendi. 28 spor kulübünden 112 sporcunun katıldığı turnuvada Bağcılar Belediyesi Boccia takımı da 10 kişiyle yer aldı. Başiskele Spor Salonu’nda gerçekleşen ve 5 gün süren müsabakalarda Bağcılarlı Belediyesi sporcuları, önemli bir başarı elde etti. Sporculardan Fatma Gürbüzer BC4 Kadınlar, Yahya Gürbüzer ise BC4 Erkekler kategorisinde Türkiye şampiyonu olarak altın madalya kazandı. BC4 Erkekler Türkiye ikinciliğini Mehmet Emir Ateş alırken BC2 Erkekler kategorisinde Türkiye üçüncüsü Niyazi Arslan oldu. Öte yandan BC4 Çiftlerde Fatma Gürbüzer ve Mehmet Emir Ateş altın madalya kazandı.

Başkan Çağırıcı tebrik etti

Boccia takımını tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Ağır engelli kardeşlerimiz için büyük bir güç gerektiren boccia sporunda rakiplerini yenerek madalyaları ilçemize kazandıran sporcularımızı yürekten kutluyorum” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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