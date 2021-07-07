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Ana Sayfa Ekonomi 7 Temmuz 2021 13 Görüntüleme

Bagfaş’tan denize deşarj edilen suda olumsuz yok

Bagfaş’tan denize deşarj edilen suda olumsuz yok

Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş’den denize deşarj edilen su numunesinde olumsuzluk tespit edilmedi. 

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

”14.06.2021 tarihli KAP’a yaptığımız özel durum açıklamamızda belirttiğimiz ve Etraf ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 12.06.2021 tarihinde kontrol emeliyle alınan su numunesine dair tahlil sonucu, şimdi şirketimize bildirilmemiştir. Ayrıyeten 09.06.2021 ve 12.06.2021 tarihlerinde birebir su çıkış noktalarının (denize deşarj noktaları) izlenmesi için bakanlıktan lisanslı BÇM Çevmer Ölçüm Tahlil ve Laboratuvar Sürat. San. ve Ltd. Şti. tarafından tahlil edilen şahit numunelere ilişkin sonuçlar 23 Haziran 2021 tarihinde şirketimize bildirilmiştir. Şahit numunelerden elde edilen tahlil sonuçlarına nazaran olumsuz bir durum tespit edilmemiştir.”

Hibya Haber Ajansı

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