Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş Yeniçağ Gazetesi’nin Youtube kanalı Yeniçağ TV’ye konuk oldu.

Hüseyin Baş programda Yeniçağ Gazetesi İcra Konseyi Lideri Ahmet Yabuloğlu’nun gündeme ait sorularını yanıtlandırdı.

BTP’nin Atatürk ile birebir mefkurelere sahip olduğunu tabir eden Hüseyin Baş, “Atatürk bu ülke için savaştı ve bize bağımsız bir devlet bıraktı. Kurtuluş savaşını planlayan, düşünen tek kişi O. Buradan bir yol açıyor ve bir cumhuriyet kuruyor. Niçin, bir ideali var? BTP de bunu söylüyor ve ‘Türkiye bağımsız olmalı’ diyor. Birinci yıllarda sıkça söylediğimiz bir şey vardı lakin artık vatandaşın bağışıklık sistemine işlediği için midir nedir, bunu artık söyleme gereği duymuyoruz. ABD’den, AB’den icazet alan siyasetçilerin bu ülkeye hiç bir yararları olmaz. Biz bunu yıllarca söyledik ve hala birebir kanaatteyiz. Ülkenin içinden, vatandaşın kendisinden bir kıymetin bu ülkeyi yönetmesi lazım. Fakat o vakit yoksulluğu bitirirsin, fakat o vakit kaygıdan anlarsın… Türkiye’deki sorun bu temelinde. Hasebiyle BTP, fikirleri konjonktüre nazaran, ona buna nazaran değişen değil doğruyu ortaya koyan ve o doğruyu hayata geçirmek içim uğraş eden bir yapıdır. Merhum Prof. Dr. Haydar Baş bu türlü bir insandı” dedi.

“Hiç Kimse Bizim Üzere Ekonomiyi Ele Almaz”

BTP’nin öbür partilerden temel farkının Ulusal İktisat Modeli olduğunu tabir eden Hüseyin Baş, “Bütün dünyadaki sosyolojik ve ekonomik yapılanmalardan farklıdır bu. Hiç kimse bizim üzere ekonomiyi ele almaz. Bu modelin sahibi esasen Haydar Baş’ın kendisidir. Bu modelin içinde tam istihdam vardır, daima büyüme vardır, vatandaşlık maaşı vardır, konut hanımına maaş vardır…” dedi.

Ulusal İktisat Modeli’ndeki gelir kaynaklarını da anlatan Baş şöyle devam etti; “Mesela senyoraj geliri; bunu ekonomistler çok düzgün bilir. Yeraltı madenlerinin işlenmesi ve pazarlanması, yer üstü zenginliklerinin devreye konması ve vergi vardır. Lakin der ki Ulusal İktisat Modeli, ‘ vergi bir ülkenin ayakta kalabilmesi için en az muhtaçlık duyduğu gelir kalemi olmalı.’ Aksi halde devletin ne manası var ki… Vergi benim gözden çıkarabileceğim bir gelir, vergiye gereksinimim yok. Benim elimde devlet gücüm varsa, bu kadar insan gücün varsa en büyük üretici, pazarlayıcı ve pazar ben olurum aslında. Devletin bu türlü bir kabiliyeti var .”

“Yol Yapılsın Diye Vergi Ödeyip Sonra Yoldan Geçmek İçin Para Ödüyoruz”

Hükümetin mevcut vergi anlayışını da pahalandıran BTP önderi şu örneği verdi; “3 çocuğunuz var siz meskende otuyorsunuz ve çocuklara, ‘ siz çalışın bana getirin, ben konutu kirasını ödeyeceğim, faturasını ödeyeceğim vs.’ diyorsunuz. Çocuk bir mühlet sonra, ‘baba sen ne işe yarıyorsun’ demez mi? Mesela biz ne için vergi ödüyoruz, yol yapılsın diye! Pekala, biz bir daha yola neden para ödüyoruz. Çocuklarımız eğitim alsın diye vergi ödüyoruz. Eğitim anayasal bir hak. Gençler eğitim almaya başladıklarında bir daha para ödüyorlar.”

“Türkiye’de Dünyaya Geldim Diye Cezaya Mı Çarptırılıyorum?”

İktidara geldiklerinden birinci yapacakları işin ÖTV’yi kaldırmak olacağını söz eden BTP Genel Lideri, “İlk yapacağım işlerden biri ÖTV’yi kaldırmak olacak. Üretmeyen, tüketmeyen, çalışmayan bir siyasi anlayışımız olduğu için her şeyi vergiye hapsediyorlar. Ben, ‘ vatandaşın cebindeki paraya gereksinimimiz yok’ diyorum. Yüzde 220 ÖTV mi olur? Almanın 100 bin liraya bindiği araca ben niçin 400 bin liraya biniyorum. Benim ne kabahatim var. Ben Türkiye’de dünyaya geldim diye cezaya mı çarptırılıyorum? Artık hükümetin uyguladığı sistematik bu. Buna gerek yok. Artık sen vatandaştan ÖTV’yi aldın, cebine koydun ve bununla ona hizmet edeceksin. Ben öteki bir senaryo çizeyim. Bir bakkal açtın, tezgâh bomboş. Bu bakkal para kazanabilir mi? Ne yapması lazım. Tezgâhına mal koyması lazım, mala yatırım yapması lazım. Artık sen yönetici olarak, ‘ üretmeme gerek yok zira ben piyasada satılan cep telefonundan, otomobilden esasen para kazanıyorum’ diyorsun. Bu seni üretmekten alıkoyan el temel faktör oluyor” sözlerini kullandı.

“ÖTV Devleti Tembelleştiriyor, Üretme Kabiliyetini Yok Ediyor”

ÖTV’nin devletin üretme kabiliyetini yok ettiğini belirten Baş şu dikkat cazibeli sözleri kullandı; “Vatandaş arabayı daha ucuza alsın diye ÖTV’yi kaldırmanın kederinde değilim, devlet üretken yapısına kavuşsun diye ÖTV’yi kaldıracağım. Zira bu bir hantallık getiriyor. Devlet hiçbir şey yapmadan kendi vatandaşından para kazanıyor. Bunu ortadan kaldırdığın vakit devlet, ‘benim otomobil, telefon üretmem lazım’ diyecek. O denli bir sistem ki tarifeli yolcu uçaklarımızın yakıtlarında yüzde 18 ÖTV var lakin zenginin özel jetinde yüzde 0 ÖTV var. Balıkçı teknesine, takasına mazot alırken yüzde 18 ÖTV ödüyor fakat az ileride marinada zenginin yatı var üzerine Amerikan bayrağını çekiyor ve yüzde 0 ÖTV ödüyor. Güçlü pırlanta alıyor yüzde 0 ÖTV veriyor fakat biz gidiyoruz eşimize bir telefon alacağız ona yüzde 55 ÖTV ödüyoruz. Steve Jobs telefondan bizim kadar para kazanmadı. Adam dokunmatik telefonu icat etti bizim kadar para kazanmadı. Zihniyetin değişmesi lazım. Vatandaşın cebine bakan bir hükümet anlayışı ayakta kalamaz.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı