Bağışıklığı baskılayan 8 besin

Uzman Diyetisyen İpek Ağaca Özger bahis hakkında bilgiler verdi: Daima bağışıklık sistemini güçlendiren besinlerden bahsediyoruz; biraz da bağışıklığı baskılayan besinlerden konuşalım mı? Bağışıklık sistemi, bedenimizin kendini tüm ziyanlı yapılara karşı savunma düzeneklerinin toplamıdır. Uyku, beden yükü, gerilim ve beslenme üzere çeşitli etmenler bağışıklık sistemini olumlu ya da olumsuz istikamette etkileyebilir. Şuurlu olarak ya da olmadan aldığımız çeşitli besinler bağışıklık sistemini baskılayabilmektedir. Pekala bağışıklığı baskılayan besinler nelerdir?

Tütsülenmiş Besinler

Salam, sosis üzere et eserleri başta olmak üzere yüksek ölçüde işlenmiş ve tütsülenmiş besinlerin, içerdikleri katı unsurları ile süreç sırasında oluşan Nitrit, Nitrozaminler üzere çeşitli hususlar bilhassa kalın bağırsağın sıhhatini kıymetli ölçüde bozduğu bilinmektedir. Bu durum birebir vakitte bağışıklık sistemini baskılayabilir. Ve sıhhati bozabilir.

Paketli Aburcubur Besinler

Paketli eserlere denetimimiz dışında eklenen Yapay tatlandırıcılar, makul mühlet kullanıldıklarında bağırsak yapısını bozarak bakteri çeşitliliğini de azaltabilir. Böylelikle bedenin ziyanlı unsurlara karşı inflamatuar cevabını ve münasebetiyle bağışıklığı azaltabilir.

Renksiz Beslenme ve Yetersiz Posa Alımı

Bağırsak sıhhatinin aslında yeterli bir bağışıklık sıhhati demek olduğu çalışmalarla desteklenen bir bilgidir. Bağırsak hücrelerini besleyici özellikteki tam tahıllar, baklagiller, renkli zerzevat ve meyveler, kuruyemiş, zeytinyağı üzere sağlıklı yağlar ve pro-pre-post biyotik özellikteki besinler ne kadar az alınırsa bağışıklık sistemi de o kadar zayıflayacaktır. Bu ziyanlı tesir direkt bağışıklık hücreline ziyan vererek ya da dolaylı olarak öbür bağışıklık yapılarının baskılanması ile olabilir.Öğünlerinizdeki meyve ve zerzevat ölçüleri düşük, kolay şeker ve hazır paketli eserler yüksekse yenen bu besinler bağırsak florasındaki ziyanlı bakterileri arttırarak bağışıklığı olumsuz etkileyebilir.

Kolay Şeker Kullanımı

Yüksek ölçüde Rafine şeker alındığında bağırsak bariyer yapısı ve faydalı bakterilerin sayıları olumsuz etkilenir. Böylelikle beden ziyanlı unsurlara karşı daha hassas olur, çeşitli savunma hücrelerinin fonksiyonları azalır. Enfeksiyon durumunda artış gösteren C-reaktif protein üzere çeşitli protein ölçüleri artar.

Çok Tuz Tüketimi

Muhtaçlık duyulandan fazla ölçüde tuz alınması durumunda da tıpkı rafine şeker üzere bağırsak yapısı bozulabilir. Bedenin verdiği inflamatuar karşılık baskılanabilir ve dokularda enfeksiyon oluşabilir. Ayrıyeten fazla tuz alımının bağışıklık baskılanması nedeniyle çeşitli otoimmün hastalıklara da neden olabildiği görülmektedir.

Omega-3 / Omega-6 Dengesi

Balıkta bulunan Omega-3 yağ asitlerinin özgür radikallerin temizlenmesi, inflamasyonla savaşması ve bağışıklığın desteklenmesinde kıymetli vazifeleri vardır. Sağlıklı işleyişlerin devamı için bedende omega-3 ve omega-6 nın makul oranlarda bulunması gerekir. Yani balık (omega-3 zengini) tüketiminin az olmaması, Ayçiçek yağı yahut mısırözü yağının (omega-6 içerir) tüketiminin ise fazla olmaması gerekir. Fakat yanlış beslenme alışkanlıkları ile genelde bu istikrar çarçabuk bozulabilir. 1/3 yahut 1/5 olması gereken bu oran ülkemizde 1/20 hatta birtakım bireylerde 1/50 olabilmektedir. Bu durumda bağışıklık sisteminin baskılandığı bilinmektedir. Ceviz, chia tohumu, sardalya üzere n-3 kaynaklarını arttırarak ayçiçek yağı, soya yağı, mısır yağı üzere n-6 kaynakları azaltıldığında istikrara ve bağışıklığa takviye olunacaktır.

Yanık Besinler

Yüksek ölçüde tüketilen kızartmalar ve direkt ateşe temas eden kömürleşmiş ızgaralar sonucunda sıhhat için çok ziyanlı olabilecek unsurlar açığa çıkmaktadır. Oluşan akrilamid, Heterosiklik Aminler, AGE gibisi çeşitli unsurlar hücre ve dokularda hasarlara ve bağırsak bariyerinde bozulmalara neden olarak bağışıklık hücrelerinin ve sisteminin çalışmasını olumsuz etkileyebilir.

Fast-food besinler ve Doymuş Yağdan Güçlü Besinler

Tıpkı form doymuş yağ oranı yüksek besinler, beyaz unlu şekerli rafine karbonhidratlar, Fast-food, alkoller, raf ömrünü uzatıcı ve aroma verici mısır şurubu, sitrat vb. katkı hususları bedende inflamasyonu tetikleyerek insülin üzere çeşitli yapıları bozarak hem sıhhati hem de bağışıklık sisteminin vazifesini yerine getirmesini olumsuz etkileyebilmektedir.

Hibya Haber Ajansı